Un día en la Historia: Esto aconteció un 07 de julio de…

1846: tropas estadounidenses ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista estadounidense de California.

1953: Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

2000: en Japón sale a la venta Final Fantasy IX, que en su primer día venderá un total de 1,96 millones de unidades, siendo el tercer juego de la saga Final Fantasy con más unidades vendidas en el día de lanzamiento.

2009: en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos) se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson, que congrega a miles de personas en esta ciudad y a más de 2500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia, a nivel mundial. Hubo un responso familiar privado la mañana del 7 de julio en el Forest Lawn Memorial Park’s Hall of Liberty en Hollywood Hills, Los Angeles, California, USA, seguido por un acto público en el Staples Center, lugar donde el artista había ensayado lo que sería una serie de conciertos titulada This Is It el 23 de junio, dos días antes de su muerte. El féretro fue llevado al centro con algo de retraso, llegando a las 10:00 a.m. El cuerpo no fue expuesto en la ceremonia debido a que el ataúd permaneció cerrado.3​ El memorial comenzó entre las 10:00 a.m. y 10:30 a.m. con música y el pastor Lucious Smith. Se pusieron a disposición del público 17.500 tickets gratuitos, cuyos destinatarios fueron escogidos por un concurso en línea en la que participaron alrededor de 1,2 millones de personas en las primeras 24 horas.

Nacimientos

1843: Camillo Golgi, médico italiano, premio Nobel de medicina en 1906 (f. 1926).

1860: Gustav Mahler, compositor austríaco (f. 1911).

1901: Vittorio De Sica, cineasta y actor italiano (f. 1974).

1940: Ringo Starr, músico británico, de la banda The Beatles. Nacido como Richard Starkey, en el seno de una familia humilde de Liverpool, Ringo fue abandonado por su padre cuando era muy pequeño. Su madre se casó nuevamente y heredó el apellido de su padrastro quien lo crió finalmente. Desde pequeño sufría problemas de salud, sobre todo de amigdalitis crónica, que tuvo que operarse cuando ya era parte de Los Beatles. Pasó más tiempo en hospitales que en la escuela. Salió muy joven a trabajar. Las hizo de ayudante de una carnicería, vendió artículos para el hogar, etc. Su pasión por la percusión nació cuando su madre le regaló un tambor. Desde ese momento sintió que su vida sería la batería. Ingreso a los Rory Storm and The Hurricanes, que fue un tiempo, antes de Los Beatles, la banda más popular de Liverpool. Para 1962, cuando Los Beatles ya estaban comenzando a grabar para el sello EMI en Londres, el productor George Martin les pidió que cambiaran de baterista, ya que Pete Best no reunía las condiciones para estar a la altura de los otros tres. Así fue que Lennon y sus compañeros designaron a Ringo Starr como su definitivo baterista, cosa que se concreto una semana después de haber despedido a Pete. Ringo era amigo de Los Beatles desde antes, cuando viajaban a Hamburgo a actuar y se llevaba muy bien con todos ellos. Es considerado un grande de la batería, por su entrega e ingenio para crear geniales acompañamientos a las canciones del grupo, sin pretender destacar por sí solo. Es uno de los más queridos del cuarteto y hasta hoy sigue haciendo giras y conciertos con su All Star Band.

1947: Víctor Manuel, cantautor español.

Fallecimientos

1890: Henri Nestlé, industrial alemán y fundador del Grupo Nestlé. Nacido como Heinrich Nestle, en Fráncfort del Meno, el 10 de agosto de 1814— Falleció en Montreux. Por sus conocimientos de química se hizo boticario en 1833 y se traslada a Suiza. En 1843, compra un inmueble industrial por 19.000 francos con el dinero que le presta una tía, donde empieza a fabricar aceite de colza y de nueces, huesos en polvo, vinagre, aguardiente y mostaza en polvo. En 1867 inventa la leche condensada, mezclando leche con azúcar hasta el punto de miel. Luego inventa una lecha en polvo que solucionaba el problema del transporte de leche fresca para los bebés y disminuyó la desnutrición en Europa. La compañía Nestlé, S. A. nació gracias a Henri Nestlé, quien adoptó su propio escudo de familia y apellido Nestlé («nido pequeño»). De esta manera, su apellido se convirtió en la marca y el logotipo de su alimento infantil. En 1868 abrió una oficina en Londres y pasados cinco años estaba exportando su producto a Australia y Sudamérica. En 1874 vendió la compañía a Jules Monnerat por un millón de francos y ya no volvió a tener contacto con ella hasta su muerte. Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. Cuenta con más de 2,000 marcas que van desde íconos mundiales hasta favoritos locales; la leche instantánea y los cereales en polvo para niños se venden hoy en día en 191 países alrededor del globo, la empresa da trabajo a más de 300.000 personas y las ventas se calculan en más de 100.000 millones de francos al año.