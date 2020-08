Un día en la Historia: Esto aconteció un 07 de agosto de…

480 a. C.: en Grecia, persas y griegos libran la batalla de las Termópilas.

1942: en las Islas Salomón (Oceanía), los marines estadounidenses comienzan el asalto a Guadalcanal.

1959: los Estados Unidos lanzan el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite.

1978: en Honduras, un triunvirato militar realiza un golpe de estado y depone al general Juan Alberto Melgar Castro (jefe de Estado). Un triunvirato militar da golpe de Estado y depone al general Juan Alberto Melgar Castro, jefe de Estado. La junta militar era integrada por el general de brigada Policarpo Paz García, el teniente coronel de aviación, Domingo Álvarez Cruz y el teniente coronel de infantería, Amílcar Zelaya. Melgar promovió la suscripción del convenio de mediación con El Salvador, país con el que estaban rotas las relaciones diplomáticas. La junta gobernó de 1978 a 1980. Convocó a elecciones el 20 de abril de 1980 para integrar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros apoyaron que Policarpo Paz García asumiera la Presidencia. Un año después, el 29 de noviembre de 1981, se celebraron elecciones y ganó Roberto Suazo Córdova (del Partido Liberal), con lo que el país volvió a la era democrática.

1987: los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras formalizan un plan para la pacificación de la zona.

2002: la compañía Apple libera al mercado su más reciente computador Mac Pro luego de un año de anticipación, eliminando de su línea de productos el procesador PowerPC.

2002: en Colombia, Álvaro Uribe asume como presidente para el periodo 2002-2006.

2006: en Colombia, Álvaro Uribe asume como presidente por segunda vez para el periodo 2006-2010.

2018: en Colombia, Iván Duque Márquez asume como presidente para el periodo 2018-2022.

Nacimientos

1533: Alonso de Ercilla, soldado y poeta español (f. 1594).

1870: Gustav Krupp, industrial y financiero alemán. Nombre original Gustav von Bohlen und Halbach. Igual que su padre, se dedicó a la carrera diplomática y estuvo destinado en Washington D.C., Pekín y en la Ciudad del Vaticano. El 15 de octubre de 1906 se casó con Bertha Krupp, quien había heredado la compañía del acero en 1902 tras el suicidio de su padre. La compañía Krupp AG era una de las empresas armamentistas y del acero más antiguas del mundo. Después de la boda Gustav adoptó el apellido Krupp, siendo conocido posteriormente como Gustav Krupp. Durante la Primera Guerra Mundial, Krupp AG tuvo el monopolio de la fabricación de armas pesadas en Alemania. Después del Tratado de Versalles (1919), ninguna empresa alemana podía volver a fabricar armamento, por lo que Gustav reestructuró la compañía y diversificó la fabricación para material pesado agrícola. Sin embargo, fabricó en secreto material militar —piezas de artillería— para los Países Bajos y Suecia a través de empresas subsidiarias. En la década de 1930, usando también empresas extranjeras subsidiarias, inició la fabricación de carros de combate y submarinos. Se opuso a la llegada del nazismo pero más tarde firmó sustanciosos contratos con la Alemania nazi para el vertiginoso programa de rearme emprendido por Hitler. En la Segunda Guerra Mundial mantuvo en sus empresas un gran número de mano de obra esclava forzada de distintos países ocupados y de campos de concentración, teniendo incluso industrias cerca del campo de concentración de Auschwitz. Sus problemas de salud a partir de 1939 lo llevaron a una parálisis en 1941, entregando el funcionamiento formal del negocio a su hijo Alfred Krupp en 1943. Aunque fue capturado para ser juzgado en Núremberg, su postración y senilidad impidieron el procesamiento. Los cañones Krupp son aún utilizados en muchos ejércitos del mundo.

1876: Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle), bailarina y espía neerlandesa (f. 1917); ejecutada.

1942: Carlos Monzón, boxeador argentino (f. 1995).

1942: Caetano Veloso, cantautor brasileño.

1958: Bruce Dickinson, cantante británico, de la banda Iron Maiden.

1960: David Duchovny, actor estadounidense.

1961: Carlos Vives, cantante de vallenato, actor y compositor colombiano.

Fallecimientos

1834: Joseph Marie Jacquard, hilador francés, inventor de las tarjetas perforadas (n. 1752).

1941: Rabindranath Tagore, escritor indio, premio nobel de literatura en 1913 (n. 1861).

1957: Oliver Hardy, actor estadounidense, el Gordo del dúo Laurel y Hardy. Nació el 18 de enero de 1892 en Harlem, Georgia. Se inició profesionalmente en el mundo del cine como director de una sala a los dieciocho años antes de dedicarse a la interpretación y la producción. Desde entonces representó papeles cómicos para varias productoras especializadas en películas de dos bobinas. También hizo su aparición en algunos largos, como la versión de 1925 de El mago de Oz. Durante este tiempo, trabajó sobre todo para Hal Roach, que fue el primero en emparejarlo con Stan Laurel en Putting pants on Philip (Ponerle los calzoncillos a Philip, 1927). Las películas de dos bobinas que le siguieron continuaron la tradición de Mack Seunett. Sus mejores trabajos incluyen From soup to nuts (De la sopa a las nueces, 1928), You’re darn tootin’ (1928), Liberty (1929) y Laughing Cravy (1931). El gordo y el flaco fueron de los pocos cómicos del mudo que pasaron con éxito del cine mudo al sonoro hasta que Laurel rompió con Roach por discrepancias sobre el control creativo de la pareja. Años más tarde, la Twentieth-Century Fox y la Metro-Goldwyn-Mayer los reunieron de nuevo para hacer siete películas de serie B entre 1940 y 1946. Sus giras posteriores haciendo vodevil en Inglaterra y Estados Unidos tuvieron escaso éxito. En 1939 contrajo matrimonio con Virginia Lucille Jones, con la que estuvo hasta el final de su vida. Oliver Hardy murió en un hospital de Burbank habiendo perdido unos 60 kilos que le habían convertido en un ser irreconocible.