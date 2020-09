Un día en la Historia: Esto aconteció un 05 de septiembre de…

1856: cerca de Tipitapa (Nicaragua) en la hacienda San Jacinto, cerca de 100 efectivos nicaragüenses del Ejército del Septentrión al mando del coronel José Dolores Estrada Vado rechazan, en una escaramuza, un ataque de 60 filibusteros estadounidenses del aventurero William Walker, siendo el preludio de lo que 9 días después sería la batalla de San Jacinto.

1877: el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa del planeta Marte.

1936: la estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste, siendo la primera mujer en lograrlo.

1972: en Múnich (Alemania) el comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica, mientras se disputan los Juegos Olímpicos de Múnich (Masacre de Múnich). La masacre de Múnich u Operación Ikrit y Biraamnota 1​1​ fue un atentado terrorista ocurrido durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Baviera, al sur de Alemania Occidental, cuando once miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro,2​3​4​5​ una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, entonces liderada por Yasir Arafat. Poco después del comienzo de la crisis, los miembros del comando demandaron la liberación de 234 prisioneros alojados en cárceles israelíes, como también la liberación de los fundadores de la Fracción del Ejército Rojo, Andreas Baader y Ulrike Meinhof, encarcelados en Alemania. Los atacantes, que contaron con asistencia logística de grupos alemanes neonazis,8​ asesinaron a once atletas y entrenadores israelíes y a un oficial de la policía de Alemania Occidental. Cinco de los ocho miembros de Septiembre Negro resultaron muertos por la policía durante el fallido intento de rescate de los rehenes. Los tres secuestradores que sobrevivieron fueron detenidos, pero liberados tan solo 53 días después, tras el secuestro de un avión de Lufthansa. Israel respondió a los asesinatos organizando las operaciones Primavera de Juventud y Cólera de Dios, con el objetivo de castigar colectivamente a todos los responsables de la masacre.

1975: en Buenos Aires (Argentina) se realiza el concierto de despedida de la banda Sui Generis (de Charly García).

1977: Estados Unidos lanza la sonda espacial Voyager I.

Nacimientos

1638: Luis XIV, rey francés entre 1643 y 1715 (f. 1715).

1735: Johann Christian Bach, compositor alemán (f. 1782).

1847: Jesse James, bandolero estadounidense (f. 1883).

1914: Nicanor Parra, escritor, poeta, matemático y físico chileno (f.2018).

1940: Raquel Welch, actriz estadounidense.

1945: Al Stewart, músico, cantante y compositor británico.

1946: Freddie Mercury, cantante, pianista y compositor británico, de la banda Queen. Nacido como Farrokh Blsara; en​ Stone Town, Zanzíbar – falleció en Kensington, Londres; el 24 de noviembre de 1991. Fue un cantante, compositor, pianista, diseñador gráfico​ y músico británico de origen parsi e indio,​ conocido por haber sido el vocalista principal de la banda de rock Queen. Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena.​ Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It’s a Hard Life o Innuendo. Además de la actividad con la banda, en los años ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988), este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Murió de una bronconeumonía complicada por el sida el 24 de noviembre de 1991. La revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos sesenta años.​ En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos.​

1951: Michael Keaton, actor estadounidense.

Fallecimientos

1877: Caballo Loco (Tasunka Uitko), jefe de los sioux oglala (en su traducción del inglés Crazy Horse). Nació en 1840. Era el jefe de los Sioux Oglala, una tribu indígena de América del Norte notable por el valor de sus guerreros en las batallas. Reconocido por su propio pueblo como un dirigente visionario comprometido con la preservación de las tradiciones y los valores sioux, indujo a su pueblo a una guerra contra los blancos para recuperar sus tierras. Su nombre, Caballo Loco, le fue dado por soñar con un caballo salvaje. Cuando los colonos y el ejército de Estados Unidos se lanzaron a la invasión del territorio indígena en las llanuras centrales, Caballo Loco, junto con Toro Sentado y Nube Roja, formó una alianza con otros pueblos nativos para combatir a los invasores estadounidenses. Dotado de gran capacidad táctica y destreza en el combate, infligió una dura derrota a los soldados estadounidenses en la denominada masacre de Fetterman (1866). Obligó así al gobierno a firmar un tratado con Cheyennes y Siouxs, sin embargo, Caballo Loco no aceptó el acuerdo, marchando con su pueblo fuera de la gran reserva sioux fijada por el Gobierno. Para someter a éste y otros pueblos situados fuera de los límites, el Gobierno emprendió una amplia campaña militar en 1876, en la que se produjeron las victorias indígenas de Rosebud River y Little Big Horn (1876), en la que moriría el famoso general Custer. La presión del ejército estadounidense obligó a Caballo Loco a rendirse, siendo confinado en Fort Robinson. A las pocas semanas, el 5 de septiembre de 1877, murió asesinado a bayonetazos.