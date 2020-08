Un día en la Historia: Esto aconteció un 05 de agosto de …

1498: en su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela.

1962 en Chile se estrena el programa Sábado Gigante conducido por Don Francisco, el programa más antiguo de la televisión latinoamericana.

1966: en Londres se publica el álbum Revólver, de la banda británica The Beatles.

1967: en Londres se publica el álbum The Piper at the Gates of Dawn, de la banda británica Pink Floyd.

1985: en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos) se suicida Paul Bregman, tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre la población civil de Nagasaki (Japón) el 9 de agosto de 1945.

1999: el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara muerta la IV República de Venezuela y proclama una revolución en el país, con intervención en todos los poderes del Estado. La Revolución bolivariana es como se define el proceso político e ideológico del actual régimen en Venezuela desde 1998 con la elección de Hugo Chávez como presidente. Según sus partidarios, la revolución está basada en el ideario de Simón Bolívar, en las doctrinas de Simón Rodríguez —quien proponía que América Latina inventase su propio sistema político— y Ezequiel Zamora. Tiene como fin «impulsar el patriotismo hispanoamericano»3​4​ y «llegar a un nuevo socialismo». Chávez comenzó su gobierno convocando a una Asamblea Constituyente en 1999, donde se redactó una nueva Constitución que cambiaría el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Esto afecta de forma directa o indirecta a grupos de personas, empresas​ y gobiernos también. Existen muchos puntos de vista al respecto dentro y fuera del país producto de la desinformación y el fanatismo.​ Se cree que la vía autoinducida se encuentra en un estado de «no retorno». Detractores cuestionan el proceso y critican los métodos utilizados por el grupo de gobierno.​ En líneas generales el flujo de opiniones genera fanatismo de las partes en disputa.​ Este movimiento ha sido tomado como bandera en países de la región contagiándose la misma conflictividad.​ El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, calificó al gobierno bolivariano de Venezuela de dictatorial y de «régimen de terror», en el que «el pueblo no tiene derechos».

2010: cerca de la ciudad de Copiapó (Atacama) se produce un derrumbe en una mina chilena, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad.

Nacimientos

1802: Niels Henrik Abel, matemático noruego (f. 1829).

1850: Guy de Maupassant, escritor francés (f. 1893).

1906: John Huston, cineasta y guionista estadounidense (f. 1987).

1906: Wassily Leontief, economista estadounidense de origen ruso (f. 1999).

1911: Robert Taylor, actor estadounidense. (f. 1969)

1930: Neil Armstrong, astronauta estadounidense. El hombre más conocido por ser el primero en pisar la superficie lunar, nació en Wapakoneta, Ohio. Su nombre completo era Neil Alden Armstrong. Cuando tenía 14 años estudió en la secundaria Blume y tomó sus primeras lecciones de aviación y para cuando cumplió 16 años ya había obtenido un certificado de aviación. Con 17 años inicia estudios en la Universidad Purdue en la especialidad de ingeniería aeronáutica gracias a una beca del Plan Holloway. En el año 1949 ingresa a la base aérea de Pensacola para realizar su adiestramiento como piloto, culminando con su graduación el 23 de agosto de 1950. Ingresó oficialmente al servicio militar como piloto, luego es enviado a Corea donde participó por primera vez en combate el 29 de agosto de 1951, realizando durante este año y 1952 un total de 78 misiones que le hizo merecedor de la Medalla del Aire, la Estrella de Oro, la Medalla del Servicio en Corea y la Estrella de Combate. Se graduó como ingeniero aeronáutico en enero de 1955. Ese mismo año inicia su carrera como piloto de pruebas para el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica (NACA), unos años después fue incluido en un selecto grupo de 8 pilotos del programa de investigación de planeadores de la NASA. Integró el programa Gemini a partir de 1965, en el cual se realizaron grandes avances para la continuación de los siguientes proyectos de la Nasa. Luego integró el programa Apolo y seria en julio de 1969 comandando el apolo 11, que pasaría a la historia al ser el primer hombre en pisar el suelo lunar. A su regreso la NASA lo promovió a encargado de sus actividades aeronáuticas, puesto que desempeñó hasta 1971 cuando se retiró para ejercer como profesor en la Universidad de Cincinnati, también se desempeñó como representante de varias compañías y luego incluso formó parte de la directiva de varias empresas a lo largo de su vida hasta el año 2002. Neil Armstrong murió el 7 de agosto de 2012 mientras se recuperaba de una cirugía de baipás vascular en un hospital de Cincinnati.