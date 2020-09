Un día en la Historia: Esto aconteció un 04 de septiembre de…

1870: en Francia es depuesto el emperador Napoleón III y se proclama la Tercera República.

1882: en Nueva York (Estados Unidos) se inaugura la primera red de iluminación eléctrica.

1888: George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak.

1951: en los Estados Unidos se inaugura el cable coaxial que permitió la primera transmisión de televisión transcontinental.

1970: en Chile, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular (socialista) gana las elecciones presidenciales.

1986: Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU, que supone su implícito reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel.

1998: en Estados Unidos, Larry Page y Serguéi Brin fundan la empresa propietaria de la marca Google. Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet, del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios como la suite ofimática Google Drive, el correo electrónico llamado Gmail, sus servicios de mapas Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube y otras utilidades web como Google Libros o Google Noticias, Google Chrome y la red social Google+ este último sacado fuera de línea en el primer cuatrimestre de 2019. Por otra parte, lidera el desarrollo del sistema operativo basado en Linux, Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en gafas de realidad aumentada, las Google Glass. Su eslogan es «Do the Right Thing» («Haz lo correcto»). Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de 1000 millones de peticiones de búsqueda diarias y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial tal como muestra el ranking web internacional.

Nacimientos

1824: Anton Bruckner, compositor y organista austríaco (f. 1896).

1928: Dick York, actor estadounidense (f. 1992).

1968: Phill Lewis, actor estadounidense.

1981: Beyoncé, modelo, diseñadora, actriz, cantante estadounidense y exmiembro de la banda Destiny’s Child. Beyoncé Giselle Knowles-Carter nació en Houston y es conocida simplemente como Beyoncé, es una cantante, compositora, bailarina, actriz, modelo, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. Nació y creció en Houston (Texas), donde se presentó a diversos concursos de canto y baile cuando era niña y saltó a la fama a finales de los años 1990 como vocalista principal del grupo femenino de R&B, Destiny’s Child. Dirigido por su padre, Mathew Knowles, se convirtió en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de la historia. Durante el receso del grupo, Beyoncé debutó en el cine con un papel en la película Austin Powers in Goldmember (2002) y más tarde lanzó su álbum debut Dangerously in Love (2003), el cual la consagró como artista solista en todo el mundo; vendió 11 millones de copias, ganó cinco premios Grammy y contó con los sencillos número uno del Billboard Hot 100, «Crazy in Love» y «Baby Boy».

Fallecimientos

1907: Edvard Grieg, pianista y compositor noruego (n. 1843).

1963: Robert Schuman, político germanofrancés, conocido como el Padre de Europa (n. 1886).

1993: Hervé Villechaize, actor francés, Tatoo en La isla de la fantasía; suicidio (n. 1943).

2014: Gustavo Cerati, músico argentino. Nació en Buenos Aires, el 11 de agosto de 1959 – falleció en ibídem. Fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino. Obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano. Tras la disolución de Soda Stereo, desarrolló una exitosa carrera solista, que consta de cinco álbumes de estudio y diversas incursiones junto a otros músicos. Su camino en solitario se inició en los tempranos años noventa, como proyecto paralelo a su banda oficial, tras un receso producto de una fuerte crisis grupal. En esa instancia, Cerati publicó su primer álbum individual, Amor amarillo, pero al reunirse Soda Stereo, su aventura solista quedó en suspenso hasta la disolución absoluta de la banda. El 15 de mayo de 2010 padeció un accidente cerebrovascular isquémico en el club Moulin Rouge del vecindario Sabana Grande en Caracas, ​que lo dejó en estado de coma por más de cuatro años para finalmente fallecer en esta fecha a causa de un paro respiratorio en la Clínica ALCLA de Buenos Aires.