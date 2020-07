Un día en la Historia: Esto aconteció un 04 de julio de…

1776: en Filadelfia (Pensilvania), los delegados de las 13 colonias británicas reunidos en el Congreso Continental aprueban la Declaración de la Independencia. Las colonias darán origen a Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (cuyo título oficial es The unanimous declaration of the thirteen United States of America) es un documento redactado por el segundo Congreso Continental —en la Cámara Estatal de Pensilvania (ahora Salón de la Independencia) en Filadelfia el 4 de julio de 1776— que proclamó que las Trece Colonias norteamericanas —entonces en guerra con el Reino de Gran Bretaña— se habían autodefinido como trece nuevos Estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico; en su lugar formaron una nueva nación: los Estados Unidos. John Adams fue uno de los políticos que emprendió el proceso de independencia, aprobado el 2 de julio por el Congreso en pleno sin oposición. Un comité se encargó de redactar la declaración formal, la cual se presentó cuando el Congreso votó sobre la misma dos días después. Thomas Jefferson fue el autor principal de la Declaración. Adams persuadió al comité para que se encomendase a Thomas Jefferson la tarea de dirigir la redacción del borrador original del documento, que el Congreso editó para producir la versión final. Al día siguiente, Adams escribió a su esposa Abigail: «El segundo día de julio de 1776 será la época más memorable en la historia de América».13 Sin embargo, el Día de la Independencia se celebra dos días después, fecha en la que se aprobó.

1824: se establece la Constitución de la Provincias Unidas del Centro de América.

1886: el Gobierno de Francia ofrece la Estatua de la Libertad al pueblo de Estados Unidos.

1960: Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos.

1987: en Francia, un tribunal condena a cadena perpetua a Klaus Barbie (el Carnicero de Lyon, principal de la Gestapo) por crímenes contra la humanidad.

1996: en Los Ángeles (Estados Unidos), el informático indio Sabir Bhatia (27) lanza el sitio web Hotmail.com, el primer correo electrónico gratuito. Un año y medio después (el 31 de diciembre de 1997) lo venderá a la empresa Microsoft por 400 millones de dólares estadounidenses.

1997: la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA toma contacto con la superficie de Marte.

2012: la CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) hace público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99.99 % de probabilidad la existencia del bosón de Higgs.

Nacimientos

1790: George Everest, geógrafo y topógrafo galés (f. 1866).

1907: Gordon Griffith, asistente de dirección, productor de cine y actor estadounidense (f. 1958).

1926: Alfredo Di Stéfano, jugador y entrenador de fútbol hispano-argentino. Nació en Buenos Aires, Argentina – falleció en Madrid, España; el 7 de julio de 2014. Fue un futbolista y entrenador argentino nacionalizado español y jugador histórico de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid Club de Fútbol. Desde 2000 hasta su fallecimiento, fue presidente de honor de este último y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales y del que llegó a ser su máximo goleador histórico. Es considerado por muchos expertos, periodistas, aficionados y exfutbolistas como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Como jugador fue internacional por dos países, circunstancia permitida en la época, contabilizando seis encuentros con la selección argentina y treinta y uno con la selección española tras adoptar su nacionalidad en 1956. Pese a ello, se da la circunstancia de que nunca disputó una Copa Mundial —el torneo más prestigioso a nivel de selecciones— por diferentes motivos, lo cual no ha sido impedimento para que sea considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y como el primer grande de este deporte. Su mayor logro en selección fue el Campeonato Sudamericano 1947, actual Copa América.

1927: Gina Lollobrigida, actriz italiana.

1971: Koko, gorila adiestrada para comunicarse con señas.

Fallecimientos

1826: Thomas Jefferson, 3.º presidente estadounidense. Nació en Shadwell, Virginia; el 2 de abril de 1743 – falleció en Charlottesville, Virginia. Ocupó el cargo de presidente de los Estados Unidos de América entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los padres fundadores de la nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Jefferson fue uno de los Padres Fundadores más influyentes, conocido por su promoción de los ideales del republicanismo en los Estados Unidos. Anticipó la visión de Estados Unidos de América como el respaldo de un gran «imperio de la libertad» que promoviera la democracia y la lucha contra el imperialismo británico. Los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante su presidencia incluyen la Compra de la Luisiana (1803) y la Expedición de Lewis y Clark (1804–1806), así como la escalada de tensiones con Gran Bretaña y Francia, que condujeron a la guerra con Gran Bretaña en 1812, después de dejar el cargo. Un erudito y polímata, Jefferson se consagrará, además, entre otras cosas, como un horticultor, líder político, arquitecto, arqueólogo, paleontólogo, músico, inventor y fundador de la Universidad de Virginia. Cuando el presidente John F. Kennedy recibió a los 49 ganadores del Premio Nobel en la Casa Blanca en 1962, dijo: «Creo que esta es la colección más extraordinaria de talento y del saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca —con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo». Hasta la fecha, Jefferson es el primer presidente que ha servido dos mandatos y no ha vetado ni una sola resolución del Congreso.