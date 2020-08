Un día en la Historia: Esto aconteció un 03 de agosto de…

1492: Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera (España). El «Viaje del Descubrimiento», fue una expedición marítima capitaneada por Colón al servicio de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que partió en esta fecha del Puerto de Palos de la Frontera (actualmente en Huelva, España). Participaron tres embarcaciones: la carabela Pinta, la carabela Niña y la nao Santa María, al mando de Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón y Cristóbal Colón, respectivamente. Según la versión de Bartolomé de las Casas, que es la aceptada mayoritariamente por los historiadores, las naves se dirigieron a las Canarias, donde se tuvo que arreglar el timón de la Pinta. El 16 de septiembre, las embarcaciones alcanzaron el mar de los Sargazos y el 12 de octubre llegaron a «la isla de Guanahani». Sin embargo, según un estudio publicado en 1986 en revista National Geographic, Colón llegó a Cayo Samaná, otra pequeña isla del archipiélago de las Bahamas. Colón siguió con su periplo por El Caribe llegando a Cuba el 28 de octubre y a La Española el 5 de diciembre. El 24 de diciembre la Santa María encalló en las costas de La Española y con sus restos se instaló el Fuerte Navidad. La expedición emprendió el regreso el 16 de enero de 1493 y unos días más tarde una tormenta separó las dos naves. La Pinta, al mando de Pinzón, llegó a Bayona (Galicia) a finales de febrero y anunció a los Reyes Católicos el descubrimiento.​ Entretanto, la Niña, en la que viajaba Colón, hizo escala el 17 de febrero en la isla portuguesa de Santa María, en las Azores, y el 4 de marzo recaló en Lisboa, tras siete meses y doce días de viaje. El día 15 Colón regresó al puerto de Palos y el mes siguiente fue recibido en Barcelona por los reyes.

1777: en el fuerte Stanwix ―sitio de la actual ciudad de Rome (en el estado de Nueva York) se iza por primera vez la primera bandera de los Estados Unidos.

1778: en Italia se inaugura el Teatro alla Scala de Milán, con la ópera Europa riconosciuta, de Antonio Salieri (1750-1825).

1914: en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia.

1963: en Liverpool (Inglaterra), la banda británica de rock The Beatles actúa por última vez en el bar The Cavern.

1988: el joven piloto Mathias Rust, condenado por aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, es liberado y expulsado de la Unión Soviética.

2005: la empresa alemana Adidas compra la empresa estadounidense Reebok por 3100 millones de euros.

Nacimientos

1811: Elisha Graves Otis, inventor estadounidense y fabricante de ascensores (f. 1861).

1905: Dolores del Río, actriz mexicana (f. 1983).

1924: Leon Uris, escritor estadounidense (f. 2003).

1926: Tony Bennett, cantante estadounidense.

1926: Gordon Scott, actor estadounidense (f. 2007).

1940: Martin Sheen, actor estadounidense. Ramón Antonio Gerardo Estévez nació en Dayton, Ohio, en el seno de una familia hispano-americana. Sheen siempre quiso ser actor a pesar de la oposición de su padre y decidió empezar su carrera en los teatros de la ciudad de Nueva York, donde formó una compañía junto con otros actores. Su primer gran papel fue en la obra de teatro de Broadway The Subject Was Roses, papel que repitió en la adaptación al cine de dicha obra en 1968. Su siguiente papel importante le llegó en 1973 cuando protagonizó junto con Sissy Spacek el drama Malas tierras dirigido por Terrence Malick. En 1974, Sheen consiguió una nominación a los Premios Emmy como mejor actor en un drama televisivo por su interpretación del soldado Eddie Slovik en el telefilme La ejecución del soldado Slovik. Fue esa actuación la que llevó a Francis Ford Coppola a elegirle para el papel protagonista de Apocalypse Now con el que consiguió ser ampliamente conocido. Durante el rodaje de la película, Sheen sufrió un ataque al corazón tras el cual se le administró la extremaunción pero, increíblemente, se recuperó y terminó con su magistral interpretación. A pesar de sus orígenes españoles, Sheen no habla español. Martin Sheen tiene en su haber seis nominaciones a los Premios Emmy como actor protagonista de drama por su papel en El ala oeste de la Casa Blanca, por el que consiguió un Globo de Oro como mejor actor protagonista en una serie dramática para la TV, así como dos premios SAG como actor protagonista y otro dos como integrante del reparto de la serie. Sheen tiene una estrella con su nombre en el Paseo de la fama de Hollywood. Es padre de dos connotados actores, Charlie Sheen y Emilio Estevez.