Un día en la Historia: esto aconteció un 27 de septiembre de…

1821: en México, el Ejército Trigarante (al mando de Agustín de Iturbide) entra triunfalmente a la Ciudad de México. Se consuma la independencia de México.

1905: el diario científico Annalen der Physik recibe el tratado de Albert Einstein «¿La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético?», donde introduce la ecuación E=mc². El científico alemán había estado trabajando intensamente en sus principios que refutaban las leyes de la física enunciadas siglos antes por Isaac Newton, sobre la cinemática, la dinámica y la gravedad. Estas leyes habían sido las dominantes hasta que Albert Einstein logró deducir su famosa teoría de la relatividad, que enunciaba el principio de que la física de Newton solo se cumplía a bajas velocidades, porque el fenómeno de la relación masa-energía no era perceptible en ese ámbito del movimiento. Es así que esta nueva teoría revolucionó los conceptos más elementales del espacio-tiempo, diciendo que el tiempo y el espacio son relativos y que todo cuerpo sometido a velocidades cercanas a la de la luz (300,000 Km/seg) sufre la conversión de su masa en energía y demostró matemáticamente su teoría con la célebre fórmula E = m * c2 la que relaciona la energía (E) con la masa (m) y con la velocidad de la luz al cuadrado (c2). Como corolarios de esta teoría se enunciaron otras teorías como la curvatura del universo, que dice que ni siquiera la luz viaja en línea recta ya que se propaga por partículas llamadas fotones por lo que los haces de luz son atraídos o desviados or los cuerpos celestes en el espacio.

1908: la primera producción del Modelo T de Ford son construidos en la Planta Piquette en Detroit.

1937: se declara extinguido el tigre de Bali.

1940: Japón, Alemania e Italia firman el Pacto del Eje.

1956: el capitán estadounidense Milburn G. Apt se convierte en el primer hombre de la historia en superar la velocidad mach 3 mientras volaba el avión Bell X-2. Poco después, perdió el control de la nave y murió al estrellarse.

1964: en Washington (Estados Unidos), la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.

1983: en Estados Unidos, Richard Stallman anuncia el desarrollo del sistema operativo GNU.

1998: en Estados Unidos empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google.

2019: en Nicaragua, deja de circular El Nuevo Diario después de 39 años debido a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril de 2018.

Nacimientos

1894: Lothar von Richthofen, piloto alemán (f. 1922).

1933: Greg Morris, actor estadounidense (f. 1996).

1934: Wilford Brimley, actor estadounidense (f. 2020).

1944: Angélica María, actriz y cantante mexicana.

1947: Meat Loaf, cantante y actor estadounidense.

1972: Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense. Nació en Los Angeles, California y es hija de un productor de origen bielorruso. Su inquietud artística la llevó a buscar trabajo como actriz en Nueva York. Su ambiente familiar le ayudó en esta tarea: su padrino no es otro que Steven Spielberg, el cual le dio un pequeño papel en Hook (1991), donde interpretó a la joven Wendy. Fue el papel de Tracy Millis en Seven (1995), la que le dio fama internacional. Aunque ésta no fue tanto gracias a su trabajo, sino más bien a su relación sentimental con Brad Pitt. Su reconocimiento artístico llegó con Shakespeare in Love (1998), película dirigida por John Madden por la cual ganó el Óscar y un Globo de Oro, interpretando a Viola de Lesseps. Paltrow habla español, ya que vivió como estudiante de intercambio en la localidad española de Talavera de la Reina (Toledo), que la ha nombrado hija adoptiva. Entiende también el francés, aunque no lo domina completamente. Ha actuado junto a su madre en Sylvia y en Cruel Doubt. Además participó en la primera película de su hermano, The Good Night (2007), estrenada en el Festival de Cine de Sundance. En 2008, interpretó a Pepper Potts en Iron Man, The Avengers, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. En 2010 actuó en una serie de televisión. En Glee interpreta a Holly Holliday. En abril de 2013 la revista People nombró a Paltrow como la mujer más bella del mundo. En febrero de 2019, a dos meses del estreno de Avengers: Endgame, Gwyneth publicó por Instagram una emotiva despedida del Universo Marvel, debido a su edad.