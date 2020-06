Un día como hoy: La «Sombra» llegaba al centenario

SAN PEDRO SULA.- El ex-delantero de la selección de Honduras Carlos Pavón, o más conocido como ‘La sombra voladora’, cumplió un día como hoy sus 100 partidos defendiendo los colores de la H.

En esa ocasión, recibió el centenario en un encuentro disputado en Austria, durante el empate 0-0 entre Honduras y Azerbaiyán, el cual era un encuentro preparación rumbo a Sudádrica 2010.

La sombra de los 100

El ex jugador del Valladolid español y de los mexicanos Morelia, Necaxa y Cruz Azul sustituyó a David Suazo en el minuto 67 del partido contra los azerbaiyanos, que se jugó en el Alois Latini Stadion de la localidad austríaca de Zell am See.

El gol más recordado de Pavón

Uno de los 57 goles de ‘La sombra voladora’ fue el de la clasificación de Honduras a Sudáfrica 2010, en el partido que ganaron de visitantes a El Salvador (0-1) el 14 de octubre pasado.

Este resultado se combinó con el 2-2 entre Estados Unidos y Costa Rica que, de haber ganado, sería el clasificado.

El ex jugador 36 años, que militó en el Deportivo Cali; debutó con la selección de Honduras el 17 de abril de 1993 en la Copa Oro de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol que se jugó en Estados Unidos, cuando la «Bicolor» cayó por 1-0 ante los anfitriones.

Te puede interesar: Ex-mundialistas buscan maneras de repatriar al «Macho» Figueroa