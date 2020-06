Un día como hoy: iniciaba la Copa Mundial de Sudáfrica 2010

Sudáfrica inauguraba hace justo diez años el primer Mundial de fútbol celebrado en África; un aniversario especial que, por culpa de la pandemia de COVID-19, no tendrá grandes celebraciones.

«Costó 100 años que África tuviera un mundial. E incluso después de que nos dieran la Copa del Mundo, la gente dudaba: ‘tiene que haber un plan B, ¿estáis seguros?'», recordó a Efe Danny Jordaan, presidente de la Asociación del Fútbol de Sudáfrica (SAFA), con motivo de este aniversario.

No hubo fiesta para celebrar los 10 años

«Tuvimos que trabajar duro. Eso es lo que los aficionados españoles y los de los otros equipos vieron en el país. Estuvimos muy contentos de que todos se fueran del país con una imagen muy positiva», aseguró el máximo responsable del fútbol sudafricano.

El 11 de junio del 2010

El panorama este 11 de junio en los alrededores del estadio Soccer City de Johannesburgo -ahora conocido como FNB Stadium- no puede ser más diferente de la fiesta que se vivió allí hace una década, a ritmo del «Waka waka» de Shakira y a la espera de que la selección anfitriona y la de México echaran a correr la pelota en el partido inaugural.

Muy al contrario, estos días apenas un puñado de empleados con mascarilla se afanan en las inmediaciones del gigantesco estadio, localizado en el antiguo distrito de guetos negros de Soweto.

No hay fiesta, no hay música y no hay fútbol por culpa de la pandemia de COVID-19.

«La idea original era tener una maravillosa celebración en el estadio (…) No puede darse, así que tenemos que acudir a las plataformas de las redes sociales», explicó Jordaan.

Honduras regresaba a un mundial 30 años después

La selección de Honduras, bajo la dirección del técnico colombiano Reinaldo Rueda, superó todo tipo de dificultades para llegar a Sudáfrica, en una intensa y por veces complicada fase previa a la que fueron convocados más de un centenar de futbolistas.

En esa selección de piezas que hizo Rueda casi siempre fueron llamados figuras como el capitán, Amado Guevara, que jugaba en el Toronto (EE.UU), y Wilson Palacios, Hendry Thomas y Maynor Figueroa, el primero del (Tottenham y los últimos dos del Wigan, de Inglaterra). De Italia trajo cuando le fue posible a David Suazo (Inter), Julio César León (Torino) y Edgard Álvarez (Bari); Víctor Bernárdez (Anderlecht, Bélgica), Carlo Costly (Belchatow, Polonia) y Ramón Núñez (Cruz Azul, México) también gozaron de ocasiones.

España, campeón por primera vez

Tendría que pasar todo un mes desde aquel pistoletazo de salida para que un grado de expectación semejante irrumpiese de nuevo en el estadio Soccer City.

A las órdenes de Vicente del Bosque y pese a haber tenido un comienzo de competición irregular, España disputó su primera final mundialista ante Holanda el 11 de julio de 2010.

España fue a más durante el torneo y el fútbol mágico de Villa, Xavi y compañía convenció hasta al pulpo Paul, el gran oráculo de la competición que auguró que España ganaría la final, aunque los de rojo tuvieran que sufrir hasta la prórroga.

En el minuto 116 de aquel último partido del Mundial de Sudáfrica, Andrés Iniesta envió el balón al fondo de la portería del Soccer City y dio a España su primera y, hasta la fecha, única victoria mundialista.

