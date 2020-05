Umaña: Si Cortés no obedece cierre total, la otra semana los hospitales se van a llenar

CORTÉS, HONDURAS. Si el Valle de Sula no acata el cierre absoluto, «la otra semana los hospitales estarán llenos», dijo el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña.

«Lo que va a suceder es que la próxima semana los hospitales van a estar llenos de pacientes con COVID-19 y no habrá capacidad de atenderlos a todos», advirtió el galeno sampedrano.

Asimismo, Umaña dijo que para aplanar la curva del Covid-19 se requiere no una, sino dos semanas de confinamiento total, y también tomar muestras a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, casa por casa, y hacer cercos epidemiológicos.

«Si no localizamos en dónde están los otros enfermos, no va a servir de nada. La estrategia de cerrar la ciudad no sirve si no se acompaña de la búsqueda masiva de casos», agregó el galeno.

Ciudadanos no hacen caso

Por otro lado, Umaña recriminó que hoy 1 de mayo, primer día del nuevo cierre total del Valle de Sula, una gran cantidad de sampedranos salieron de sus casas, desafiando la ordenanza que va orientada a contrarrestar la propagación del virus.

En ese mismo orden de ideas, dijo que la medida que antes estaba vigente, de permitir la circulación de personas según terminación del número de identidad, un dígito al día, era buena, pero que no funcionó porque la gente tampoco la siguió como debía.