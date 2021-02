Dr Umaña: Reforma a la Ley de Vacunas es para que «cualquiera traiga vacunas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante las reformas a la Ley de Vacunas, luego de que el Poder Ejecutivo remitiera dicha reforma, el presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, manifestó que es como «dar un cheque en blanco».

«Los cambios introducidos en la ley son como un cheque en blanco para comprar vacunas. Cualquier persona natural o jurídica podrá traer vacunas con una simple autorización de ARSA», declaró Umaña.

Además, Umaña manifestó que el asunto no es solo de «pedir disculpas», refiriéndose a que el canciller de la República, Lisandro Rosales, se disculpara por haber confiado en el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No hay que engañar a la población

«Hemos planchado, le hemos dado un cheque en blanco a SINAGER», declaró Umaña. De igual forma, manifestó que la dosis necesarias de vacunas contra el COVID-19 para toda la población de Honduras llegarán hasta mediados del segundo trimestre del año.

«El resto, no se haga ilusiones, vuelvo a repetir, las matemáticas no engañan, son más de 100 mil personas de la primera línea«, manifestó.

A su vez, el médico aclaró que la aplicación de la vacuna no significa que no le de COVID-19, sino que la vacuna lo que hará es que no le de la neumonía.

«Si usted se infecta de COVID-19, lo que va a pasar con la vacuna es que usted no se va a morir», declaró Umaña. Al mismo tiempo, pidió que no se engañe a la población porque vacunas habrá entre julio y agosto para los ciudadanos que no tienen seguro social.

De igual forma, dijo que «dependemos de un milagro y de la mendicidad de la comunidad internacional«.

