Umaña: Hondureños no creen en el Covid-19 porque SINAGER ha sido negligente

CORTÉS, HONDURAS. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, criticó la forma en que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) maneja la información de los casos de Covid-19 en el país.

Según el galeno, la línea que se observa en las estadísticas de SINAGER parecen un «electrocardiograma», porque hay partes en las que se muestra muy arriba y luego baja de golpe, para después subir de nuevo. Esto hace que SINAGER no tenga credibilidad y la población no confíe en sus cifras.

“SINAGER ha tenido esta curva como si fuera un electrocardiograma. Las personas ya no creen en las estadísticas, porque son pocos creíbles«, dijo el galeno en una comunicación telefónica con HRN.

En ese sentido, Carlos Umaña dijo que es necesario analizar al día, al menos, quinientas muestras para detectar Covid-19, para que la curva se estandarice y muestra la realidad de la pandemia en Honduras. Según él, hay más contagios de los que se dan a conocer cada noche a través de las cadenas nacionales.

“La gente no cree en el sistema porque el SINAGER ha sido negligente al no llevar el número de pruebas necesarias para la población. Mientras no hagamos más pruebas, no vamos a darnos cuenta cómo estamos en el Valle de Sula”, demandó.

Por último, al consultarle si la curva del Covid-19 se aplanará o no en el país, más particular en el Valle de Sula, «ya no lo sabemos», contestó el médico.

