CORTÉS, HONDURAS. Aunque implicaría riesgo de incremento de casos de Covid-19, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, dijo a título personal que la economía está moribunda, y hay que intentar reactivarla.

«Ahora no se puede cerrar, porque tenemos otro paciente llamado economía, que está moribundo, pero, no hemos llegado al pico de la pandemia, no fuimos inteligentes y no cerramos cuando debimos hacerlo, no tomamos decisiones inteligentes», expresó el galeno.

En ese sentido, Umaña opina que la economía nacional debe abrirse de manera gradual y ordenada, no como la última vez que fue, «un completo relajo», y solo así podrá ser exitosa.

“En este momento, hay que ver cómo abrimos. No estoy diciendo que se abra todo de una vez. Tiene que ser a través de un proceso gradual, pero no como hemos estado, porque ha sido un completo relajo. Solo demuestra la negligencia e inoperancia del Gobierno para manejar la pandemia”, cuestionó.

Asimismo, Umaña considera que, en realidad, el país jamás estuvo en confinamiento, y esa es la razón de la tremenda cantidad de casos de coronavirus que contabiliza el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).