Umaña: Curva en SPS sigue ascendiendo; parece «Carnaval de la Muerte»

CORTÉS, HONDURAS. El Valle de Sula es un «carnaval de la muerte», así lo dijo a través de su cuenta de Twitter el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño se Seguridad Social de SPS, Carlos Umaña.

Las declaraciones de Umaña surgieron luego de la confirmación de 16 nuevos casos en Cortés, foco de contagio más grande en toda Honduras, con mayor número de casos confirmados y personas fallecidas.

«Voy a resumir las últimas horas en el Valle de Sula… CARNAVAL DE LA MUERTE», así lo dijo el galeno. Y es que a juicio, los ciudadanos de esa zona del país no están acatando las medidas de seguridad cuando salen de sus casas, mayormente en San Pedro Sula.

En sentido, Carlos Umana, a través de un vídeo, envió un mensaje a los pobladores del Valle de Sula, diciéndoles que, a pesar de que el Gobierno de Honduras tomó la determinación de permitir las operaciones de algunos negocios, se recomienda no salir de sus casas si no tienen necesidad de abastecerse, aun durante el día que les corresponda.

«Si tú no tienes nada que ir a comprar, si ya estás abastecido, si tú ya tienes combustible, la mejor manera de no infectarte es no saliendo de tu hogar. En San Pedro Sula y todo el Valle de Sula la curva sigue ascendiendo», advirtió Umaña.

Se esperan más muertes

Asimismo, el galeno hizo énfasis en que la mejor manera de controlar el virus es manteniendo distanciamiento social. Y además, señaló que durante los próximo días se confirmarán más muertes de personas por Covid-19, pues muchas más fallecieron en salas de coronavirus en diferentes hospitales de San Pedro Sula.

«Le pedimos a la población que extreme las medidas. Tampoco salgas si tu dígito de identidad no te lo permite. No abuses. Solo así romperemos los ciclos de transmisión», concluyó.

