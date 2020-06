Umaña a ministra de Salud: Usted no ha perdido colegas; no es médico, no entiende

HONDURAS. Usted «no es médico», así contestó el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San Pedro Sula, Carlos Umaña, a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

La funcionaria afirmó que los galenos están fomentando «cadenas de odio» en contra del Gobierno cuando denuncian que no cuentan con insumos de bioseguridad y se preguntan #DóndeEstáElDinero.

Ante las declaraciones de la titular de la Secretaría de Salud dichas a un noticiero local, los médicos manifestaron sentirse insultados, y de inmediato inundaron las redes sociales de ‘directas’ e ‘indirectas’. Uno de tantos, fue Carlos Umaña.

En ese sentido, el anestesista y representante gremial señaló que Flores jamás será capaz de entender la tristeza e indignación que sienten los médicos cuando ven morir a uno de sus colegas. Y la razones, según Umaña, son dos: 1. La ministra no trabaja con pacientes. 2. No es médico.

«Señora ministra, usted no perdió a un colega, yo sí los he perdido, y más que colegas, amigos. Usted no ha estado frente a un cementerio con el cadáver de un héroe de primera línea. Usted no ha estado con pacientes COVID, porque no es médico. No espero que entienda«, señaló el galeno a través de su cuenta de Twitter.

Alba Consuelo Flores es licenciada en Planificación y Administración Educativa y Empresas, Especialista en Gestión Hospitalaria.

El pasado fin de semana, en tan solo 24 horas, tres médicos murieron a causa del Covid-19.

Por otro lado, Umaña señaló que, ahora que la reactivación económica sigue su curso, la Policía debe hacer correctamente su trabajo y no permitir que haya personas que circulen sin autorización, y así, contener la propagación del virus.

«En estos momentos necesitamos una semana para bajar la curva de contagios, cerrar la ciudad, a la gente no le gusta, pero es la única oportunidad porque los hospitales están llenos», declaró él.

