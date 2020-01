ÚLTIMA HORA: Muere exjugador de los Lakers Kobe Bryant en accidente aéreo

ESTADOS UNIDOS.- Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero según informan el medio estadounidense TMZ Sports.

El exjugador de Los Angeles Lakers viajaba en un helicóptero privado con otras 8 personas que también habrían perdido la vida.

Al parecer, hubo un incendio y según el portal, su esposa, Vanessa Bryant, no se encontraba en el helicóptero.

En total serían nueve los fallecidos; Kobe Bryant ha usado helicópteros para viajar constantemente desde su época de jugador.

Medios locales aseguran que se está llevando a cabo una investigación sobre el motivo del accidente; de igual manera confirmaron que el helicóptero era un medio de transporte que Bryant usaba con frecuencia.

Una de las hipótesis que se barajan es que la niebla podría haber sido la causante de la tragedia.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 26, 2020