UFC reanuda actividades a pesar de la crisis de coronavirus

La UFC volverá a la actividad este sábado tras ocho semanas de interrupción forzada por la pandemia de coronavirus. La compañía de artes marciales mixtas reanudará sus combates con una gran velada que se realizará en Estados Unidos.

Sin público y bajo estrictas medidas sanitarias, más de 20 peleadores dirán presente en el Jacksonville Veterans Memorial Arena del estado de Florida.

En total, se desarrollarán 12 combates, aunque el más esperado será el que protagonizarán los norteamericanos Tony Ferguson y Justin Gaethje por el título interino de peso ligero.

El Cucuy Ferguson es el máximo retador al cinturón de la categoría y su pelea planificada iba a ser contra el ruso Khabib Nurmagomedov, dueño de la corona que no pudo salir de su país ante las restricciones en los vuelos por causa de la pandemia que golpea al mundo. El vencedor deberá unificar las coronas luego contra The Eagle.

Ferguson llega con un récord de 26 triunfos y 3 derrotas, aunque encadena sobre sus espaldas un hilo de 12 victorias consecutivas, las últimas dos ante Anthony Pettis y Donald Cerrone, quienes se enfrentarán entre sí en este UFC 249.

No será la única pelea que despierta la pasión de los fanáticos

Como parte de la cartelera estelar se medirán Henry Cejudo vs Dominick Cruz, Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik, Jeremy Stephens vs Calvin Kattar; y Greg Hardy vs Yorgan de Castro. Habrá, además, otros siete combates preliminares.

Está será la primera de tres jornadas de peleas. El miércoles 13 de mayo será la segunda y tres días más tarde, el 16 de mayo, la tercera. Todas tendrán como escenario el Jacksonville Veterans Memorial Arena, cuyas 15 mil butacas lucirán vacías.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el ojo estará puesto en los protocolos que se llevarán adelante para cuidar la salud de los peleadores y de todos los involucrados en la velada.

Ejecutivos de UFC y personal médico se tomaron seis semanas para redactar un documento de 25 páginas en el cual se detallan todas y cada una de las medidas que se implementarán de cara al evento del sábado.

