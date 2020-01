UFC: Conor McGregor regresa y resuelve en 40 segundos

ESTADOS UNIDOS.- El luchador irlandés, Conor McGregor retornó este sábado a los octágonos en una pelea contra el estadounidense Donald Cerrone que cerraba con broche de oro el UFC 246.

Sin embargo, el esperado evento estelar de la velada duró muy poco, ya que «The Notorious« apabulló a su rival en menos de un minuto.

Apenas iniciado el combate, McGregor se lanzó a por Cerrone y en el clinch le asestó hasta cuatro golpes con el hombro que lo hicieron sangrar.

El irlandés conectó luego una poderosa patada en la cabeza del estadounidense, quien perdió el equilibrio y quedó a merced del ground and pound, obligando al referí a detener la pelea.

Cuarenta segundos de combate y mucho dinero para un McGregor que todavía busca olvidarse de su fallida incursión en el boxeo, en agosto de 2017, cuando cayó ante el también estadounidense Floyd Mayweather Jr.

You guys @TheNotoriousMMA kissed @Cowboycerrone on the head after he tucked him into bed. He has three kids now 😂😂 https://t.co/1BPFq0CgeD

— Amanda Lynn (@AmandaL11130826) January 19, 2020