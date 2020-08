SAN PEDRO SULA. Han pasado 90 días desde que el 16 de mayo la Unidad Estabilizadora Municipal(UEM) para Pacientes con Covid19 fue habilitada por el alcalde, Armando Calidonio Alvarado y la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Y desde entonces se ha convertido en la unidad de la esperanza de cientos de hondureños en medio de la pandemia.

A la fecha han sido atendidos 550 pacientes y más de 480 recuperados y despachados a sus casas como vencededores del Covid-19.

Testimonio y más testimonios tras salir de la unidad

Todos los pacientes sin excepción han salido dando gracias a cada uno de los hombres y mujeres, doctores, enfermeras, personal de aseo y Policías Municipales, que con trajes de bioseguridad, se entregan en la recuperación de cada paciente.

Un ejemplo de esos testimonios es María Ángel Vásquez que salió expresando su agradecimiento sin escatimar elogios:»se merecen el cielo, se merecen todo, para qué. Un respeto, un trato muy bonito, muy maravilloso que han tenido con nosotros; de verdad nos tratan muy bien, se merecen eso y mucho más».

Muy emocionada por haber superado la enfermedad, Vásquez dijo; «sabe, yo sentía que no iba a volver a casa y me dolía tanto dejar a mis dos niñas. Gracias a Dios y al personal de salud, hoy las volveré a ver. Gratitud a Dios y a ustedes (personal médico), todos son excelentes».

Así piensa también la vecina Norma Marina López, de 75 años de edad, quien el pasado lunes fue dada de alta médica en la Unidad Estabilizadora Municipal.

«Estoy muy agradecida»

«Les admiro por el amor que le dan a uno. Es una ternura, es un amor que no tengo cómo agradecerles a ellos (personal de la Unidad); la comidita se la llevan a uno ahí, nunca había visto esa atención en ningún lado. Estoy muy agradecida con todo ellos. Los amo en nombre de Jesús me encariñé de ellos, gracias a todos», dijo cuando salió de la Unidad.

Continuó que «nunca me imaginé de ver esto tan bonito, y de agrado para uno de enfermo. Como le digo estoy muy agradecida y le doy gracias al alcalde por lo que ha hecho, por los buenos tratos, por la alimentación y por todo lo que aportaron».

Datos El 59% de los pacientes que se han atendido en la Unidad Estabilizadora Municipal son de San Pedro Sula, el 41% de los diferentes municipios, lo cual es una proyección social de la Municipalidad de San Pedro Sula al resto del país.

La gratitud de pacientes como López es compartida por su hija Gladys Borden, quien dijo «fue una alegría verla ya recuperada. Le doy gracias a Dios primeramente que ha permitido que ella salga de esta enfermedad y a la Municipalidad, al alcalde, a todo el personal médico, a todo el personal de enfermería. Me la han atendido súper bien, mi mamá va súper emocionada por todo lo que pasó aquí, porque me la atendieron súper bien. Estoy agradecida con la Municipalidad por haber hecho este proyecto».

Cuidémonos los unos a los otros

También el vecino Javier Tabora, paciente recuperado, salió de la Unidad Estabilizadora Municipal con mucha gratitud en su corazón, “la verdad que agradecido con Dios primeramente, no tengo palabras para agradecer, me da una nueva oportunidad de vida, pasé un momento bien delicado y la verdad que a veces no se toma conciencia de la situación. Al ocurrir es cuando uno empieza a ver las cosas diferentes. La verdad que lo único que me queda decirle a la ciudadanía es que cuidémonos los unos a los otros y a nuestros familiares también”.

Tabora destacó las atenciones del personal médico de la Unidad Estabilizadora al asegurar que “honestamente no me imaginé que fuera así tan bien. Dan un trato muy especial, están muy capacitados, la verdad que las instalaciones muy bien y no tengo palabras, voy muy contento”.

Personal con calidad y calidez en la Unidad Estabilizadora

Obed Cardona, médico de la Unidad Estabilizadora, detalló que «desde que se dio la declaratoria de emergencia en el país, el alcalde Armando Calidonio y la Corporación Municipal determinaron ante el aumento de casos en la ciudad, crear la Unidad Estabilizadora Municipal, en el Gimnasio Municipal, iniciando así un proceso en conjunto con la Secretaría de Salud para que esta Unidad sea de recuperación de pacientes referidos de los principales hospitales de la ciudad, como el hospital Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez, para que nosotros les continuemos el tratamiento, los estabilicemos y posteriormente les finalicemos el manejo y demos un alta satisfactoria».