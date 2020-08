UEM registra 500 vencedores del Covid-19: “Usen mascarillas”, exhortan

SAN PEDRO SULA. -Cerca de 500 hondureños han logrado vencer a la Covid-19 en la Unidad Estabilizadora Municipal y ellos exhortan a la población a usar mascarillas y cuidar a sus niños. Esta semana suman ya 461 los pacientes que regresaron a casa con sus familias.

Marlon Jerezano, coordinador del grupo de turno de la Unidad Estabilizadora Municipal, informó que el 59% de los pacientes atendidos son de San Pedro Sula y el 41% de los diferentes municipios.

La UEM desde su habilitación el 16 de mayo hasta el 8 de agosto, cumple 85 días funcionando las 24 horas al día, los siete días de la semana. A esas tareas se suman los 12 Centros de Salud y dos Macros Distritos de Salud Municipales que operan en San Pedro Sula.

Asimismo, el promedio de edad por paciente atendido en la Unidad es de entre 30, 57 y 97 años.

Agradecen atención

A la fecha ya suman 524 personas que han ingresado a esta Unidad para ser atendidos por Covid19 y 461 los dados de alta médica.

Entre estos hondureños está Leonel García Perdomo, quien tras recibir el alta de la UEM, dijo: «es una agonía inmensa y parece que uno no va volver a ver sus familiares. Usen mascarilla, protéjanse al 100% del Covid-19, cuiden a sus niños. Dios nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo».

García destacó la atención especial recibida en la Unidad Estabilizadora Municipal. «Aquí ha sido una atención excelente, gracias a todo el personal. Han demostrado de que si están haciendo un buen trabajo de atención».

«La experiencia es dura»

José Antonio Morales, también es otro hondureño que logró superar la Covid-19 en la Unidad Estabilizadora. A su salida dio testimonio de la atención recibida.

«La experiencia es dura. Ni acá se sabe en qué puede estar el Covid-19 y cómo me infecté, no sé. Esas muchachas que están en la Unidad, todo ese personal es maravilloso y le doy gracias a Dios por ellos. Sé que me extendieron la mano y sé que Dios también estuvo con nosotros».

Le puede interesar: https://tiempo.hn/covid-19-medicos-mensaje-concienciacion-falta-empatia-poblacion/

A su salida Morales era esperado por su esposa, Magdalena Villanueva, quien muy emocionada de volver a ver a su pareja dijo: «primeramente le doy gracias a Dios y a todos los que estuvieron en oración por él, y al alcalde Armando Calidonio y a todo su personal que ha puesto, en control de este lugar».

Vencedores del Covid-19 piden cuidarse

Entre lágrimas recordó que en un momento pensó que perdería a su esposo y que no lo volvería a ver. «Nadie cree en esa enfermedad y todo mundo no se protege, pero la enfermedad es real. Créame que yo decía que lo iba a perder, pero cuando me dijeron que venía para este lugar, (Unidad Estabilizadora Municipal) yo le di la honra y gloria a Dios».

Otro de los vecinos que logró sobrevivir a la pandemia fue Gabriel Salvador Ferrera, quien indicó que «hemos vencido está enfermedad y esperamos en Dios que todas las personas que quedan luchando contra la Covid-19 puedan salir adelante”.

Por su parte, Rodolfo Rufino Romero, quien también logró vencer a la Covid-19 en la Unidad Estabilizadora Municipal, recomendó a los hondureños usar la mascarilla, y pedirle a Dios protección. «Esta es una oportunidad de vida y es cuando uno debe cuidarse aún más».

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn