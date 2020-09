EUROPA.- La UEFA ha anunciado este jueves que añadió dos nuevas fechas para partidos de selecciones, una en la ventana de marzo de 2021 y otra en la de septiembre de 2021.

De esta forma, cada una de esas ventanas tendrá tres fechas para cada selección, en vez de las dos habituales.

Esas ventanas de tres partidos ya empezarán dándose en octubre y noviembre de este 2020, para recuperar las fechas perdidas por los aplazamientos forzados durante 2020 debidos a la pandemia del nuevo coronavirus.

📝 All the important news from today’s #UEFAExCo meeting in one place: 👇

— UEFA (@UEFA) September 24, 2020