Barcelona alivia sus penas en Champions y Morata rescata a la Juventus

Champions.- La jornada 4 de la UEFA Champions League tuvo actividad esta tarde con una serie de partidos que comenzaron a la 11:55 AM. Los más destacados: Dynamo de Kiev vs Barcelona, Juventus vs Ferencvaros y PSG vs Leipzig.

Dynamo de Kiev vs Barcelona

El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Kiev. En el primer tiempo el Barcelona lo intentaba por todos los medios posibles, sin embargo la portería del equipo local se iría en cero al descanso.

En el segundo tiempo los «culés» fueron a buscar el resultado y al minuto 52 Segino Dest puso el primer tanto del partido. El Barcelona seguiría atacando y luego de un tiro de esquina Braithwaite estiró la pierna para poner el 0-2 al minuto 57.

Todo era para el equipo catalán. Al 70 y después de una gran jugaba Braithwaite iba recibir un empujón que fue sancionado como pena máxima, el mismo jugador se encargó de cambiarlo por gol y así aumentar las cosas a 0-3.

Sin embargo, al 92 iba aparecer Griezman para anotar el 0-4 definitivo y quitarse un peso de encima.

Messi, De Jong, Fati, Busquets, Pique, Sergi Roberto y Umtiti no fueron convocados para el compromiso por diferentes circunstancias, los dos primeros por disposición ténica.

Juventus vs Ferencvaros

Cristiano y compañía recibieron a los húngaros en el Juventus Stadium. «La Vecchia Signora» comenzaría perdiendo el partido luego de un despiste de Cuadrado que Uzuni aprovechó y lo cambió por gol.

Al 35 Cristiano soltaría un bombazo raso con su pierna izquierda para que se colara en el palo izquierdo de Dibusz.

En el segundo tiempo la Juve no encontraba portería y cuando parecía que el Ferencvaros arrancaba un punto a los locales apareció Cuadrado que ganó la línea de fondo, lanzó un centro para que Morata picara un cabezazo que se coló entre las piernas del arquero al minuto 92. Agónico triunfo de los italianos.

De esta forma, el Barcelona clasifica a los octavos de final liderando por ahora el grupo G con 12 puntos, seguido de la Juventus que llegó a nueve.

Otros resultados de la Champions

