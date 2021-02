CURIOSAS| Joven sobrevive al ataque de un cocodrilo por un tutorial de YouTube

REDACCIÓN. Un joven de 22 años sobrevivió al ataque de un cocodrilo de agua salada gracias a un video que miró en YouTube.

Todo ocurrió el pasado 31 de enero cuando el hombre nadaba junto con su pareja y un amigo en un estanque en la península de Cape York, en el estado australiano de Queensland.

Se trata de Isaac Adidi quien salvó su propia vida gracias a un tutorial que vio en YouTube acerca de cómo sobrevivir a un ataque como ese.

De acuerdo con lo que informó Daily Mail Australia, el hombre, al recordar esa angustiosa situación, procedió a golpear y pinchar uno de los ojos del reptil para liberarse de sus mandíbulas. Se desconoce si el afectado logró sacarle el ojo al animal.

«Intentó sumergirme, luego me dejó ir por un segundo y de seguidas me agarró por una mano y me volvió a sumergir», contó Adidi.

Adidi se recupera satisfactoriamente de las heridas

Afortunadamente, el ataque del cocodrilo, solamente dejó varias cicatrices y laceraciones en su brazo y espalda, así como una posible fractura de brazo.

Sus acompañantes pensaron inicialmente que no se trataba de algo serio, pero los gritos de Adidi dejaron en evidencia lo contrario. «Vi que el animal lo golpeaba bajo el agua y no supe qué hacer. Literalmente, no podíamos hacer nada más que mirar lo que estaba pasando. Además sucedió tan rápido», relató más tarde Shawntain Manantan, la pareja del joven que sobrevivió al ataque del cocodrilo.

Tras la agónica batalla, Adidi consiguió nadar hasta la orilla del estanque y lo trasladaron a un hospital local. Posteriormente, lo remitieron a otro centro médico para someterlo a una cirugía de emergencia. Gracias a las intervenciones quirúrgicas, la vida de Adidi ya no corre peligro y se recupera satisfactoriamente.

Según medios internacionales, el número de cocodrilos en Queensland se disparó desde 1,974 cuando la especie fue protegida después de que los cazaron casi hasta la extinción. Los cocodrilos de agua salada pueden crecer hasta 6 metros y algunos machos lo superan.

