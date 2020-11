Turismo lamenta que clima no favorecerá Feriado Morazánico

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Debido a la afectación que dejará el paso del hurcán ETA, representantes del sector turismo lamentan que las condiciones del clima no favorecerán la movilización de personas durante el Feriado Morazánico.

Nicole Marder, titular de la Secretaría de Turismo manifestó a TIEMPO Digital que, por supuesto, hay un temor normal en la industria sin chimeneas, debido a que no cuentan con una protección y menos ahora con la tormenta que los afectará grandemente.

En cuanto a la propuesta de expertos y médicos de posponer el Feriado Morazánico, la funcionaria expresó que dicho sector ha sufrido la paralización de sus operaciones durante siete meses.

“Hay gente que tiene siete meses de no poder llevar absolutamente nada a su casa y esta era una oportunidad. Creo que todos los hondureños tenemos derecho a tener esa oportunidad de volver a reactivar nuestra economía y nuestro trabajo. Hay muchas personas que dependen directamente del flujo de pasajeros y de turistas y visitantes a los destinos”, señaló la personera.

En ese sentido, Marder dijo que esperan los hondureños que sí decidan viajar, ayuden a reactivar una industria que ha estado completamente paralizada.

“La gente ya conoce muy bien cómo tiene que actuar y ya conoce muy bien cómo funciona la pandemia. El país se detuvo por muchísimo tiempo, la industria ha estado paralizada y ya es hora que se empiece a reactivar”, aseguró.

Titular de Turismo: “No podemos seguir encerrados toda la vida”

Por lo anterior, la entrevistada, enfatizó que “no podemos seguir encerrados toda la vida y tenemos que aprender a convivir con el virus”.

Asimismo, puntualizó que, con el comportamiento adecuado, se puede hacer turismo, retornar a las empresas, y reactivar la economía.

“Debemos recordarles a los médicos que, si no tenemos movimiento en la economía no tendremos cómo pagar todo lo que se necesita para hacerle frente a la pandemia”, aseveró.

Según la titular de Turismo, este año no se enfocaron en realizar una campaña de promoción para que la gente salga a vacaciones en Feriado Morazánico. Por el contrario, se dedicaron hacer una campaña de prevención para que, los hondureños que decidan viajar, guarden las medidas de bioseguridad y hagan caso a los reglamentos y procedimientos establecidos en los restaurantes y diferentes empresas.

“Hicimos eso porque sabemos que la decisión de salir será bien personal. Mucha gente no podrá salir, simplemente porque la economía no se lo permite. Lo que se espera es que muchos hagan turismo cerca de sus casas o van a pernotar por menos dos noches que algo contrario a lo que hicieron en años anteriores. Esperamos que la movilización sea masiva, no como años anteriores, pero esperamos que sea lo mejor que se pueda. Lamentamos que el clima no será el más apropiado como hubiéramos esperado”, concluyó la personera.

