Reino Unido: 79 personas con trombos y 19 muertes tras vacunarse con AstraZeneca

AFP. Un total de 79 personas que recibieron la vacuna del COVID-19 creada por AstraZeneca/Oxford en el Reino Unido desarrollaron trombos, de los cuales 19 fallecieron, anunció el miércoles el regulador de medicamentos británico.

Los casos registrados hasta finales de marzo corresponden a 51 mujeres y a 28 hombres de entre 18 y 79 años, informó June Raine, directora de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA).

Raine insistió en que los beneficios de esta vacuna siguen siendo mayores que los riesgos para «la gran mayoría» de la población.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reafirmó, a pesar de esta información, su apoyo a la vacuna de AstraZeneca. Los trombos despertaron una ola de inquietud, en especial en Europa.

Países como Canadá, Francia, Alemania y Holanda recomendaron no usar esa vacuna en jóvenes tras la detección de los trombos sanguíneos.

Lea también: ¿Qué países retomaron y suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca?

¿Qué dice la EMA?

La EMA estimó que los trombos sanguíneos que han sufrido personas vacunadas con el fármaco anticovid de AstraZeneca deben considerarse un efecto secundario «muy raro» del inyectable.

El regulador europeo ha establecido «un posible vínculo con casos muy raros de trombos sanguíneos inhabituales, junto con niveles bajos de plaquetas sanguíneas». Por lo que considera que el balance entre riesgos y beneficios sigue siendo «positivo», según un comunicado.

La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, explicó durante una rueda de prensa telemática que no se identificaron factores de riesgo específicos como «la edad, el sexo o los antecedentes médicos».

«Una explicación plausible de estos raros efectos secundarios es una respuesta inmunitaria a la vacuna«, añadió Cooke. Además subrayó que la vacuna es «muy eficaz» y «salva vidas».

Varios países europeos suspendieron el uso de la vacuna del laboratorio sueco-británico AstraZeneca por la aparición de casos de coágulos sanguíneos en personas vacunadas.

El regulador europeo con sede en Ámsterdam había asegurado anteriormente que la vacuna no estaba vinculada a un riesgo más elevado de coágulos. No obstante, precisó que no podía «excluir definitivamente» una relación causal.

Los ministros de Salud de la Unión Europea (UE) deben reunirse por videoconferencia a partir de las 16H00 GMT para examinar las conclusiones de la EMA.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0