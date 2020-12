Troglio y «Tuca» declaran con prevención en la previa de las semis

ESTADOS UNIDOS.- Pedro Troglio y Ricardo Ferreti dieron declaraciones a los medios de comunicación previo al día de la semifinal en la Liga de Campeones Concacaf entre el Olimpia y Tigres de México.

Pedro Troglio cree en su equipo

Troglio no quiso entrar en el juego de los periodistas, en especial de los mexicanos que en los últimos días han estado indicando que Tigres es amplio favorito.

«Que digan que no somos favoritos en el partido es muy buen alimento, escuchar este tipo de declaraciones nos hace muy bien, a mí me gusta cuando comienzan a salir estas frases porque ya me pasó, una vez cuando entrené a Gimnasia sucedió algo similar y luego terminé eliminando de una Copa Argentina a Boca y River, esto nos puede beneficiar», agregó.

Asimismo explicó que en cuanto al planteamiento cambiarán debido a que el Montreal Impact y Tigres juegan de manera diferente y posicionamiento dentro del campo. «Esta todo hecho y diagramado para jugar y con el sueño de que todo salga bien», confió.

«Claramente no hay excusas, va a ganar el que haga mejor las cosas y eso lo tenemos bien claro», indicó explicando que la están pasando de lo mejor en la Burbuja de Orlando.

El respeto profesado del «Tuca» al Olimpia

Ferretti también mostró su molestia ante los medios de comunicación en México porque han resaltado que Tigres es favorito en la serie.

También porque se ha dicho que sí Olimpia logra clasificar sería un fracaso para los regios, por lo que el «Tuca» volvió a decir que se debe respetar al contrincante.

«Ustedes dicen muchas cosas que nosotros no pensamos, es la opinión de los medios. Tienen el derecho a decir y pensar lo que quieran, sí ustedes dicen X o Y cosa es su problema. Sí pasamos porque es muy fácil, sí quedamos fuera somos una vergüenza, se tiene que respetar al contrario y ustedes no lo están haciendo, nosotros sí».

Olimpia vs Tigres

El Olimpia enfrentará mañana al Tigres de México en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf en punto de las 7:00 pm. El encuentro es a partido único y el ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre América y el LAFC.

