Troglio y Carevic: esto dijeron los entrenadores tras la eliminación del Olimpia

TEGUCIGALPA.- El Olimpia de Pedro Troglio nuevamente se ha quedado sin poder disputar la final de la Liga de Concacaf.

Luego de un empate 0-0 en 90 minutos, Liga Deportiva Alajuelense avanzó a la gran final al vencer 5-4 en penales al bicampeón de Honduras.

Es la segunda vez que el equipo de Pedro Troglio es eliminado por un club costarricense en semifinales ya que el Saprissa también despachó a los hondureños en esta instancia el torneo pasado.

Tras la derrota, Troglio reconoció en conferencia de prensa el esfuerzo de sus futbolistas y remarcó que merecieron más durante el partido.

Mientras que, el entrenador ganador, Andrés Carevic, dijo que el encuentro fue como lo esperaban y, pese a la igualdad, aseguró que en ningún momento pensó que corrieron el riesgo de quedar eliminados.

Pedro Troglio (DT Olimpia)

«Han hecho un esfuerzo impresionante, no tengo nada para reprochar. Hicieron un buen juego, merecieron mucho más; nos fuimos a los penales y no tuvimos la posibilidad (de ganar), pero hicimos un sacrificio jugando cada tres días y enfrentando a equipos que descansan, que esperan y nos reciben cansados, me saco el sombrero para estos chicos«, dijo el técnico de los leones.

«Siento que merecimos más. Generamos las mejores situaciones, tuvimos más la pelota teniendo en cuenta que es un equipo que viene de descansar, pero los merecimientos no cuentan, hay que hacer los goles y en los penales tuvimos la mala suerte de fallar uno», añadió.

«Veo muy parejo el fútbol de Costa Rica y Honduras, lo que si noto es que en Costa Rica los estados de los terrenos de juego son mejores y eso permite un fútbol más rápido», opinó sobre el Estadio Morera Soto.

«Me voy feliz, hubiese querido salir campeón, pero ahora a estar con la frente en alto«, concluyó Troglio tras la victoria de Alajuelense sobre Olimpia.

Andrés Carevic (DT Alajuelense)

«Olimpia es un gran equipo, por eso salió campeón en Honduras y compitió muy bien en Liga de Campeones. Un partido durísimo y solo me queda las felicitaciones para los jugadores«, comentó.

«Fue muy disputado, bien jugado por los dos (…) Nunca me pasó por la cabeza estar en peligro, siempre estoy enfocado en lo que estamos«, afirmó.

«Felicito a los jugadores por el gran esfuerzo, sabíamos que sería un partido muy disputado», finalizó.

Los manudos jugarán la final de la Liga Concacaf contra el ganador de Saprissa versus Arcahaie que se jugará este viernes.

