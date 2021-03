Troglio responde: «Hablar de ayudas a un equipo que gana tantos partidos no es lógico»

TEGUCIGALPA.- El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, mostró su inconformidad luego de enterarse de las declaraciones del ‘Potro’ Gutiérrez, mismas que tachó como una «falta de respeto».

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez expresó que «en esta época navideña los árbitros le están dando regalos a Olimpia», esto luego de las polémicas arbitrales que sufrió en ambos compromisos contra el equipo blanco.

Es por eso que en la rueda de prensa después del partido, Troglio respondió al juicio emitido por el estratega mexicano.

«Me extraña de una persona que aparenta ser seria, me llama la atención que se haya expresado así, no nos regalaron nada, el gol de ellos fue fuera de juego, todos los equipos tienen situaciones a favor y en contra, pero hablar de ayudas a un equipo que tienen tantos partidos sin perder no me parece lógico», comenzó.

«Es una total falta de respeto a un colega, el partido hay que ganarlo, no nos patearon a marco. No entiendo el análisis, en Olanchito nos cobraron un penal que no era, pero me parece irrespetuoso hablar de otros colegas, nunca hablo de los otros equipos, Real España me parece un equipazo, el fútbol se gana jugando en la cancha», concluyó Troglio.

Te puede interesar: Se encienden las alarmas: Cádiz confirma lesión del ‘Choco’ Lozano

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ