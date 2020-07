Honduras. Denuncias de hondureños, hechas en días anteriores, han sacado a la luz la crítica situación del triaje de Expocentro.

Ejemplo de ello fue un hombre que viajó desde Villanueva para lograr los fármacos de MAIZ para que su hijo fuera tratado por el virus. Sin embargo no habían, le dijeron que volviera y cuando volvió, tampoco había.

Por su parte, una mujer tuvo que buscar la forma de trasladarse a Expocentro – en carro particular ya que no tenía transporte desde el municipio antes mencionado, y cuando llegó no recibió lo que necesitaba.

Esta migración de ciudadanos de Choloma, Villanueva, San Manuel y otras zonas aledañas a San Pedro Sula muestra que en esos lugares tampoco hay respuestas a las necesidades de los sospechosos de coronavirus.

Sobre la situación del triaje de Expocentro, la doctora Lesbia Villatoro (jefa de la Región Metropolitana de Salud de la Capital Industrial) dijo que sí hay medicamentos. «Hemos estado entregando sin ningún inconveniente los kits MAIZ». Sin embargo, «se entregan sólo a la persona que el médico indique».

Sobre el problema de pruebas especificó que «el problema del desabastecimiento de hisopos es nacional. Mientras no seamos abastecidos de hisopos del nivel central, no podremos tomar muestras para realizar PCR-rt».

Eso significa, que los lotes que deberían comprar la Secretaría de Salud se acaban constantemente. Desde Tegucigalpa deben surtir a toda la nación, ya que la distribución está centralizada.

Situación de contagios en San Pedro Sula hasta ayer, 7 de julio:

