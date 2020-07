Tres fiscalías del MP investigan acaparamiento de oxígeno en Hospital del Sur

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tres fiscalías del Ministerio Público (MP) investigan las denuncias de supuestas irregularidades en el suministro de oxígeno que complican la atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital del Sur.

Las denuncias las realizó el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien por su lado también empezó las investigaciones del caso.

Por lo cual, agentes de tribunales de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos (FEDDH) de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y de la oficina regional del MP comenzaron diligencias para investigar las irregularidades.

Hay sustracción de oxígeno en Hospital de Sur

Al respecto, se habla que hubo sustracción de tanques de oxígeno; los mismos no contienen la cantidad precisa para el suministro. También se ha denunciado el supuesto favoritismo para pacientes cuando hay muchos atendidos en carpas afuera del hospital.

Todas las denuncias en torno a la atención e insumos destinados a los pacientes y personal médicos están bajo investigación.

Según información brindada por los fiscales de protección a los Derechos Humanos, en atención al nuevo Código Penal, podrían acusar por el supuesto delito de Omisión de Prestación de Asistencia Sanitaria.

Lea también – Soriano: «Dios los castigará» si prestan oxígeno de Hospital del Sur a políticos

Abandonar o negar atención médica es delito

Según la ley, «la denegación o abandono del sistema sanitario se deriva riesgo grave para la salud de las personas, y es cuando debe ser castigado con las penas de prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para cargo u oficio público de seis meses a tres años». Así lo establece el artículo 206 de la nueva normativa.

No obstante, no se descarta que las acciones fiscales también conduzcan a establecer si hay o no delitos contra la administración pública que deban perseguirse.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo