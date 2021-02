Trasladarlo «fue un error»: médicos tras muerte de paciente del hospital móvil

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta mañana, el subdirector del Hospital Escuela (HE), Franklin Gómez, informó sobre el fallecimiento de uno de los dos primeros pacientes con COVID-19 que fueron atendidos en el hospital móvil de Tegucigalpa.

Gómez explicó que el paciente encajaba en el perfil médico para pasar a unidad de cuidados intermedios en el hospital móvil; cuando estaba ahí, presentó complicaciones y debieron trasladarlo nuevamente al HE. Ahí falleció.

“Él volvió a ser trasladado al Hospital Escuela, pero lamentablemente murió por las comorbilidades que padecía”, indicó el médico. Hizo hincapié en que “el hospital móvil no tenía las condiciones para una UCI, pero sí para atención de pacientes intermedios y leves”.

Reacciones y cuestionamientos

El doctor Fidel Barahona, especialista en Salud Pública, cuestionó la manera en que fue trasladado al hospital móvil. Señaló que el día viernes que realizaron la movilización, ni siquiera el clima estaba apto para realizar el proceso.

A criterio de Barahona, las condiciones no eran viables y ante ello, cuestionó: «¿Cómo es posible que puedan hacer un traslado de dos pacientes en esas condiciones?»

«Esas ambulancias no están preparadas para transportar pacientes que tienen esta enfermedad. Ahí pueden transportar a cualquier otro tipo de pacientes, pero no están acondicionadas para eso, no tienen ni siquiera oxígeno. Por eso, es que ese paciente se agravó», aseveró.

¿Hubo un error al movilizar el paciente?

Diario TIEMPO habló con el doctor Hugo Fiallos, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Militar.

Él refirió que el COVID-19 es una enfermedad impredecible y que «hasta el día de hoy no existe un solo parámetro clínico que pueda ayudar a visualizar o a predecir cómo va evolucionar un paciente contagiado por el virus».

No obstante, enfatizó en que «si vamos a manejar pacientes COVID, estos en ningún momento se pueden catalogar como estables; es decir, cualquier paciente en cualquier momento puede deteriorarse en segundos, a tal grado de necesitar cuidados intensivos».

Recomendó que todo paciente con COVID-19 que amerita hospitalización y tratamiento con oxígeno esté cerca de una UCI.

«Yo no puedo creer cómo es que tienen pacientes en un hospital que supuestamente fue diseñado para manejo de COVID y no tenga UCI. Es inconcebible que no tenga una UCI, porque cualquier paciente, en cualquier momento, puede deteriorarse», señaló.

«Yo no puedo decir si debieron trasladarlo o no, muy probablemente los médicos hicieron bien, lo vieron estable y determinaron que aguantaba el traslado».

Sin embargo, resaltó que «fue un error trasladar un paciente sin tener todos los recursos que podrían llegar a necesitarse«.

¿Cuenta con el equipo suficiente el hospital móvil?

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Carlos Umaña, también habló con TIEMPO Digital y explicó:

«Cuando un paciente va saliendo, debe evaluarlo muy bien por un grupo de expertos para decidir el traslado hacia un centro de menor envergadura. Cuando el paciente tiene COVID y ha tenido una neumonía, es necesario hacerle muchas valoraciones y decidir muy atinadamente para trasladarlo», dijo.

«Esto parece que no fue lo que sucedió con este paciente, creo que hubo un mal diagnóstico. Al paciente lo trasladaron a un centro donde no hay UCI y lógicamente su desenlace no fue el mejor».

Umaña desveló que este hospital no está preparado porque no tiene intensivista y además «adolece de algún equipo fundamental para el cuidado intensivo«. Aunado a ello, recordó que el módulo hospitalario no cumple con las especificaciones para cuidados intensivos.

Finalmente, el galeno dijo «serán las autoridades quienes investiguen muy bien, secuestrando el expediente y probablemente haciendo las investigaciones correspondientes sobre cuál era su estado y qué motivó para su traslado».

Familiares del paciente piden que se investigue

El hecho ha generado diversas opiniones, pues existe el cuestionamiento de si realmente debió ser trasladado o no al módulo hospitalario pese a su condición. La familia de Franklin Díaz, de 48 años de edad, pide que se investigue su muerte.

“Si a la familia de este paciente le queda duda, debe acudir al Ministerio Público para que se investigue su muerte”, dice el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado.