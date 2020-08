Tras muchos intentos, Chrissy Teigen y Jonh Legend esperan su tercer hijo

La modelo Chrissy Teigen dio a conocer que está esperando a su tercer hijo con el famoso cantante John Legend, y contó de qué forma se enteró de la noticia.

De acuerdo a Teigen, no esperaba despertar una mañana con la noticia de que estaba esperando un nuevo bebé; puesto que, lo había estado intentando por mucho tiempo y no lo podía conseguir.

La hermosa noticia se publicó en el lanzamiento del video musical de Legend llamado «Wild», donde su esposa aparece con su pequeña pancita.

Sin embargo, un día después, Teigen fue cuestionada por sus seguidores luego de que, se sometiera a una operación para quitarse los implantes mamarios. Acción que podría haber perjudicado su embarazo.

En respuesta, la modelo dijo que antes de realizar el procedimiento, se hizo la prueba obligatoria para determinar la concepción; pero, esta resultó negativa.

«Hice la prueba de embarazo de rutina que tienes que hacer antes de la cirugía. Dijo negativo. Pero en realidad no era negativo», escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, reveló que desde que ella y su esposo decidieron tener otro bebé, se ha hecho un test casero cada mes y, todos dieron negativos.

«Unas semanas después de la cirugía, me hice una prueba. Y desde hace muchos años, me he hecho pruebas de embarazo casi todos los meses, rezando para ver un resultado positivo algún día. Solo una ilusión. Nunca antes había tenido una prueba positiva», contó.

La prueba definitiva

«La mañana del lanzamiento del álbum de John, él despertó a las 3 a.m. para aparecer en ‘Good Morning America’. Me desperté con él y estaba como: ‘Hombre, tengo que hacer mi prueba mensual para estar decepcionada'», expresó Teigen.

No obstante, esta vez, el test dio positivo; noticia que fue recibida con un sentimiento extraño de miedo, según la modelo.

«Lo que dicen tan a menudo puede ser cierto. Cuando dejas de intentarlo, la vida tiene una forma de sorprenderte. En resumen, me duelen los pechos», bromeó.