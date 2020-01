Tras gasear a migrantes hondureños, AMLO resalta a su Guardia Nacional

Tras el enfrentamiento que hubo ayer entre miembros de la Caravana de Migrantes y la Guardia Nacional de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resaltó la actuación de los miembros de la seguridad fronteriza de su país.

Según medios mexicanos, AMLO afirmó que su gobierno procura la aplicación de la ley, sin violar los derechos humanos. “Lo hemos logrado, incluso ayer”, indicó al referirse a sus policías en la frontera. Esto después de que los uniformados detuvieron el paso de miles de migrantes por la frontera Sur, en el río Siuchate, que colinda con Guatemala.

Aproximadamente 3,000 personas, la mayoría hondureños, estuvieron a la espera de una respuesta del Gobierno de México para cruzar ese país hacia Estados Unidos. Pero al impedirles transitar porque no querían los registros individuales, decicieron meterse a las aguas del río Siuchate.

De tal forma, que la escena era muy triste para muchas personas: mujeres y niños llorando y corriendo para no ser alcanzados por el gas lacrimógeno. Hombres enfrentándose a los moteados, aunque muchos de ellos también agredieron a las autoridades mexicanas.

Sin embargo, AMLO ratificó que «no se violarán los derechos humanos de los migrantes. El mandatario señaló: “Los conservadores quisieran una foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pero no, no somos iguales”.

México a hondureños en caravana: «Violaron Ley de Migración»

El Gobierno de México avisó ayer, que arrestará y deportará a los integrantes de la Caravana de Migrantes que ingresaron al país de forma irregular cruzando el río Suchiate.

«Agentes Federales de Migración trasladarán a las estaciones y estancias migratorias a toda persona extranjera que no acredite una condición de estancia regular», informó el Instituto Nacional de Migración de México (INM) en un comunicado

Asimismo, el organismo mexicano añadió que «se resolverá su situación jurídica y en su caso, se llevará a cabo el retorno asistido a su país de origen».

«Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición», anunció Carmen Yadira de los Santos, representante del INM en el suroriental estado de Chiapas.

Peligro en México

Por otra parte, el mandatario mexicano destacó que quiénes entren a México deben ser registrados por las autoridades por su propia seguridad. Esto, porque en el camino pueden ser blanco de los grupos delictivos, como los secuestradores.

«Les ofrecemos refugio, derechos humanos, y aunque parezca contradictorio, protección. Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al Norte y los atrapan las bandas de delincuentes. Los agreden porque así era antes, también los desaparecían”, alertó.

Sin embargo, muchos centroamericanos aseguran que tras pasar por el registro migratorio, los llevan a un centro y no los dejan salir hasta deportarlos. Por lo tanto, se reusan y prefieren pedir el paso sin el ingreso de datos o detenciones «legales».

