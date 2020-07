Tras dos semanas interno, el presidente Hernández sale del Hospital Militar

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta mañana, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) recibió el alta médica luego de permanecer interno más de dos semanas en el Hospital Militar al dar positivo a COVID-19.

Se informó que la decisión la tomó el equipo de médicos al ver una notable mejoría en la salud del mandatario. Sin embargo, Hernández tendrá que permanecer en aislamiento en casa y seguirá el tratamiento para su total recuperación.

Días después tendrá que someterse a la prueba PCR en tiempo real para comprobar que está libre del COVID-19.

Desde el Hospital Militar, esta mañana, la sub teniente auxiliar de Sanidad, Alicia Jiménez, dijo: «El presidente Juan orlando Hernández ha presentado en los últimos días una mejoría en su salud. Tuvo una disminución en la sintomatología respiratoria y un importante descenso en en sus marcadores inflamatorios».

«Asimismo se muestra disminución en los infiltrados neumónicos. Es por eso que después de una evaluación se considera el alta médica. Deberá seguir las recomendaciones de tomar su medicamento y cuidados generales para cumplir aislamiento domiciliario», añadió.

Presidente Hernández: «De verdad les digo, no le deseo esto a nadie «

A su vez, el presidente Juan Orlando Hernández compareció dando una apariencia de aliviado y manifestó: «Estoy muy agradecido con Dios por estar aquí de nuevo; he superado una prueba más que la vida y Dios me han dado».

Continuó diciendo: «Quiero mandar el pésame a todos los que pierden un ser querido por esta tragedia, así como mis oraciones para todos los que están contagiados».

«De verdad les digo, no le deseo esto a nadie y que ningún ser humano pase por la angustia de estar entre la vida y la muerte como la pasamos los infectados. La visión de la vida cambia cuando se siente en esta angustia. Pensé tanto en mi familia, que gracias a Dios están bien y pensé que pasaría si no estaría con ellos más, pero también en todo lo bueno que Dios me ha dado y estoy agradecido por la fe y fuerza y esperanza de saber que vencería esta enfermedad», concluyó Hernández.

