Tras cinco meses en el IHSS, muere psicóloga que fue atacada a disparos

CORTÉS, HONDURAS. Karen Elizabeth Rivera Martínez murió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula luego permanecer cinco meses internada, luchando por su vida, así lo confirmaron ayer miembros del personal médico de ese hospital.

Karen era una reconocida y muy apreciada psicóloga progreseña. La profesional sufrió un ataque a disparos el pasado 3 de diciembre en la carretera que conduce de La Lima a El Progreso, a la altura de San Manuel, cuando se conducía en su automóvil junto a su hermana, también psicóloga.

El ataque criminal dejó a la fémina con varias lesiones, como fracturas de brazos y una perforación en la médula ósea, la cual la dejó parapléjica. Su hermana también sufrió heridas, pero no tan graves.

Cinco meses, y caso de psicóloga sigue impune

Cabe señalar que la hipótesis que la Policía manejó esa trágica noche fue que sujetos armados interceptaron a Karen y a su hermana con la intención de robarles su automotor, que era una camioneta Honda CVR.

Según la investigación, los malhechores al final no se robaron el automóvil ya que este cayó en una cuneta, y resultó dañado. Los carros dañados a los delincuentes no les sirve «porque los ocupan en buen estado para cometer los delitos y no para repararlos», decía el informe policial.

No obstante, cinco meses más tarde, no hay ninguna persona sospechosa detenida por el hecho. De este modo, la muerte de la psicóloga Karen es una más que queda impune en Honduras.

