Tras 22 años de carrera, Big Show se retira de la WWE

ESTADOS UNIDOS.- La WWE se encuentra en constante cambio de luchadores y personal tras bambalinas, ya sea porque no se encuentran a gusto en la empresa, por lesiones constantes o simplemente porque ninguno quiere mantener el mismo camino creativo.

WWE anunció nuevas incorporaciones para su territorio de desarrollo de NXT, las futuras estrellas de la compañía de Vince McMahon.

Pero también hay una incorporación que sacudió el mundo de la lucha libre y fue para la empresa rival y competencia, AEW.

The largest class of recruits in WWE history has reported for training at the @WWEPC! https://t.co/IqoWZ1H8Vd

— WWE (@WWE) February 24, 2021