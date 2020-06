CORTÉS, HONDURAS. Los transportistas de San Pedro Sula le dieron un ultimátum al Gobierno: si en 48 horas no da respuesta a una serie de exigencias, «tomarán acciones» tales como cerrar las salidas y entradas de la ciudad, así lo dijo a TIEMPO Digital el presidente la Federación de Transporte de Servicio Especial de Honduras (FETRASEH), Nelson Fernández.

La primera solicitud de los transportistas, es que la entrega de L2,000 que el Gobierno prometió no sea onerosa, sino con una mecánica más sencilla para los ayudantes y conductores.

Para entender a qué se refieren los miembros de la FETRASEH, se debe mencionar que desde hace dos meses, el Gobierno dijo a los transportistas que les entregaría a cada uno la cantidad de dinero antes dicha para que pudieran aliviar sus finanzas durante la pandemia.

No obstante, «Lo que vemos es que en realidad no quieren dar nada, porque anteriormente, ya nos habían pedido dos listas, ya andan ahí dos listas con nombres. Ahora mandan ese enlace de internet para que entren y pongan sus datos los motoristas y ayudantes, y a nosotros, quienes invertimos, si yo tengo en una empresa 19 unidades, o sea, 19 certificados, solo me van a dar L2,000 a mí también y tengo que dividir ese dinero entre todos los socios de la empresa», criticó Nelson Fernández.

En el ‘link’ al cual los transportistas ingresan para llenar sus datos, se les solicita que escriban sus nombres, números de teléfono, empresa para la que trabaja y RTN de la misma. Un proceso muy complicado, según Nelson Fernández. «Y además, significa que esa información la deben llenar los dirigentes, porque si alguien se equivoca en un número, se fregó», agregó.

Cabe señalar que días atrás, el Gobierno entregó bolsas solidarias a los motoristas y ayudantes de las empresas de transporte en San Pedro Sula. «A los de algunas empresas les dio tres, a otros dos y a otras solo una», señaló él. Pero, por supuesto, con una provisión de esas, es imposible que una familia subsista si quiera un mes, dijo.

Quieren formar parte de las mesas de trabajo

Por otro lado, Nelson Fernández denunció que la metodología antes explicada para acceder al beneficio del Gobierno fue socializada por dos dirigentes transportistas de Tegucigalpa, sin tomar en cuenta a los de San Pedro Sula. Un grave error, consideró. Por tanto, exigió que el Gobierno los involucre en las mesas de trabajo y escuche sus opiniones.

«Nosotros no estamos pidiendo no solo L2,000. Eso es lo que queremos negociar. Lo ideal sería que se deposite la suma de dinero a la empresa, pero por certificado, para cuidar la inversión (las unidades de buses) que tenemos», adelantó Fernández en torno al tema que mencionó anteriormente: que a la empresa nada más pretenden otorgarle L2,000 para ser dividido entre todos los socios, y así dar mantenimiento a todos los buses.

Otras exigencias

Asimismo, otra exigencias de los transportistas de SPS es que se exonere de pago de la tasa vehicular correspondiente al año 2020 a las unidades de transporte público, ya sea de placa alquiler o particular en todas sus modalidades.

También quieren que se agilice la acreditación del bono de combustible, de las empresas que están pendientes de pago.

De igual manera, piden que la Policía deje de restringir la circulación de carros particulares que se están utilizando para transporte de personas, «lo cual, viene en detrimento de las empresas de transporte público legalmente autorizadas».

Por último, plantean que se deben regular los servicios contratados y ampliar el periodo de gracia a las medidas de alivio financiero, hasta el mes de diciembre del 2020, en el pago de préstamos a la banca y otros entes.

Ultimátum

Se le da a las autoridades del Gobierno 48 horas a partir del lunes 15 de junio para que nos de una respuesta. De lo contrario nos reservamos el derecho a tomar todas las medidas que sean necesarias, advirtió la FETRASEH.

