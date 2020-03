Transportistas: Moriremos por la inseguridad y no por el COVID-19

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El dirigente del Transporte Pedro Gómez, lamentó ayer que en dicho rubro no van se registrarán muertos por COVID-19 o coronavirus, sino por la inseguridad que actualmente los afecta.

A través de medios locales, el transportista señaló que el paro laboral a causa del COVID-19 es un “problema” para ese sector, debido a que deben pagar el llamado “impuesto de guerra”.

Según Gómez, esa situación tiene a muchos de sus compañeros preocupados porque no tendrán cómo pagar la extorsión esta semana. “Si no trabajan, no tienen dinero”, señaló.

De acuerdo al dirigente del transporte, la emergencia generada por el COVID-19 en el país es delicada, porque la inseguridad los hace más vulnerables si no pagan a los extorsionadores semanalmente.

“Esta gente (extorsionadores) dicen que ellos necesitan su dinero. No les importa si el transporte está parado. Estamos preocupados porque no van a haber muertos por coronavirus, sino por la inseguridad”, sostuvo.

Para finalizar, él indicó que recibieron llamadas de todo el país por lo preocupante de la situación. Es decir, el cierre de comercios, empresas y educación a nivel nacional.

“El pago debe hacerse. El Gobierno no va a aportar el dinero para que los compañeros paguen”, concluyó.

Nota relacionada: Covid-19: FNSTU decomisa 23 unidades de transporte por desacato a medidas preventivas

OV-UNAH: 28 transportistas asesinados en tres meses de 2020

En los primeros tres meses de este 2020, un total de 28 transportistas han sido asesinados en el país, así lo reveló un reporte elaborado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) a través de su director, Migdonia Ayestas.

En ese sentido, Ayestas señaló nuevamente que el cobro de la extorsión es la principal causante del asesinato de transportistas.

“Son más de cuatro organizaciones criminales los que están cobrando tarifas a los empresarios del transporte”, aseguró.

Cabe señalar que en los últimos 10 años, más de tres mil operadores del transporte público a nivel nacional han muerto violentamente por el mal llamado cobro del “impuesto de guerra”.