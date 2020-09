Transportista: Llantas de rastra se zafaron por no colocar bien los seguros

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La equivocación del mecánico pudo haber provocado que las llantas de una rastra se desprendieran y matarán a un transeúnte en la zona del Anillo Periférico entre las colonias Arturo Quezada y La Ulloa de Comayagüela.

Así lo explicó un transportista de carga pesada consultado por Diario TIEMPO Digital, quien dijo que las llantas se desengancharon porque no le pusieron bien los seguros.

«Hay varios puntos de vista, yo le daré el mío. Es más, yo hablé con un compañero que estaba ahí y que ayudó. Él me dijo: ‘Yo fui, compré las cosas, compré los seguros y yo vi cuando el muchacho los estaba poniendo'», contó.

«Pero él está mintiendo porque me dijo que le dobló cuatro uñitas al seguro. Si usted vio las fotos tiene un montón de uñitas, es como un círculo con un montón de puntitas, pero normalmente lo que nosotros hacemos es que doblamos dos», explicó

Agregó que «la camisa que se llama eje tiene un saquecito que ahí va uno de las guacha que es especial y que lleva una ranura donde entra el seguro. Y cuando la tuerca se pone y se soca. Entonces venimos nosotros y doblamos una uñita para que la tuerca no se mueva. Con una es suficiente. Entonces él me dijo que doblaron cuatro y desde allí dije es mentira», manifestó el transportista de carga.

Culpa no es del conductor

En ese sentido, el entendido en el tema afirmó que en ningún momento es culpa del conductor.

«La culpa es del muchacho que hizo el trabajo de sacar y engrasar las balineras de la llanta y todo el proceso de instalación de las llantas. Primero va una tuerca, luego va el seguro y después otra tuerca. Entonces, no asegurar bien la segunda tuerca, no poner el seguro correctamente, no doblarle bien la segunda uñita al seguro generó que las llantas se zafaran», indicó el transportista.

A efecto de eso, el compareciente consideró que lo que pasó fue que el mecánico olvidó cómo instalar correctamente el seguro de las llantas de la rastra.

Es preciso indicar que la explicación del transportista es una posible hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en ese trágico incidente. Sin embargo, las autoridades competentes determinarán las verdaderas causas del lamentable suceso donde una persona murió.

Lo hechos

El jueves se reportó que a una rastra se le zafó un juego de llantas mientras circulaba en el Anillo Periférico de la capital. El objeto salió volando e impactó contra un hombre que estaba parado sobre la mediana y pretendía cruzar la calle.

De acuerdo con lo que se informó, el infortunado hombre recibió el fuerte golpe en su tórax (pecho). Él sobrevivió inicialmente, pero cuando lo trasladaban a un centro hospitalario murió.

Cabe decir que el objeto que se zafó del pesado automotor también rebotó e impactó contra un vehículo color naranja, marcha Chevrolet y con placa HAB-4028. El mismo quedó con varias abolladuras producto del incidente, pero sus ocupantes no recibieron daño.

