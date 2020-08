SAN PEDRO SULA, HONDURAS. En varios sectores del país la reactivación del transporte se está llevando a cabo, sin embargo, en el urbano de la zona norte del país, no ven ni “señas” de una reapertura.

En ese sentido, en comunicación con el dirigente del Transporte, Nelson Fernández, informó lo que les han dicho las autoridades, NADA, absolutamente ni una tan sola solución.

El dirigente manifestó que parece que la gente del gobierno no quiere ayudarlos para la reactivación del su rubro. Agregó que recientemente se llevó a cabo una reunión y dieron un plazo de 48 horas a las autoridades, para que haya una respuesta y realizar una mesa de dialogo.

“Esperamos que accedan a la mesa de dialogo, para así poder plantear la situación y ver como quedamos”, dijo Fernández.

De igual interés: Transporte urbano opera un día y vuelve a «parquear»: No es rentable

¿Han tenido capacitaciones de bioseguridad?

En ese caso, en ocasiones anteriores, el dirigente había mencionado que uno de los requisitos que les estaban imponiendo las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestres (IHTT) al transporte urbano de SPS, eran las capacitaciones.

Por lo que, indicó que ya las recibieron, pero han sido muy pocas las personas que las han tomado ¿Por qué? Por la desconfianza, ya que no ven que lleguen a ningún acuerdo.

Comenzar con el 100% de pasajeros

Conociendo el paro de labores presentado por los taxistas, Nelson Fernández expresó que ellos no quieren comenzar con un pilotaje, sino con el 100% de los pasajeros en las unidades.

Ya que esto, como lo dieron a conocer los taxistas, en lugar de generar ingresos, lleva a perdidas. Misma razón, es que ellos no pueden adecuar las unidades, por lo cual solicitaron ayuda al gobierno, porque no tienen ingresos para colocarles todas las medidas de bioseguridad. “O las adecuan o no comen”, recalcó.

¿Qué más solicitan?

Cabe decir, que el transporte urbano en San Pedro Sula solicitó al gobierno en reiteradas ocasiones, que hagan algo por el concesionario, porque tienen más de cinco meses sin ningún ingreso.

También, incluirlos en BANPROVI, con un interés bajo y que les brinden un año de gracia para poder levantarse. De igual manera, solicitaron la suspensión del pago de la tasa vehicular para el 2020.

Asimismo, que les brinden un descuento, a las compras de repuestos que hagan “y tampoco han dicho nada, nos quieren ver terminados”, reveló el dirigente de transporte.

Ahora, siguen como en meses atrás, esperando que las autoridades en algún momento puedan darles una solución. No obstante, dice que están agotados y no soportan la situación que vienen enfrentando.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn