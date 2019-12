Transporte de carga advierte paro general si navieras no reconocen pago de peaje

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Benjamín Castro, presidente de la Cámara de Transporte de Carga de Honduras (Catracho), advirtió ayer que si las empresas navieras no les reconocen el pago de peaje, a partir de enero del próximo año paralizarán labores debido a que se anuncia un incremento a la tarifa por el uso de las carreteras del país.

De acuerdo a Castro, las empresas navieras deben cumplir con el pago de peaje más la tarifa mínima establecidas en la Ley, de 1.24 de dólar por kilómetro recorrido. Por lo que, aseguró, que no deben alegar ignorancia.

En ese sentido, el transportista sentenció que dicho sector solo trabajará con las empresas que les paguen peaje. Y que dejarán sin servicio a aquellas que se muestren renuentes al cumplimiento legal.

«Los usuarios deben pagar el peaje porque la carga que transportamos es de ellos. Es un costo operativo nuestro que no está indexado en la tarifa. Nosotros no podemos ponerla porque hay carreteras donde no hay casetas», criticó.

A efecto de eso, explicó que las acciones a tomar no serán en contra de la concesionaria Covi Honduras, sino contra la displicencia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). “Las autoridades del IHTT no se ponen los pantalones para que el usuario nos pague el peaje», señaló el dirigente.

Para finalizar, Castro advirtió que primero harán una suspensión progresiva del transporte con los que pagan el servicio. Y posteriormente, será total y a nivel nacional.

En junio pasado, transportistas pesados exigieron 12 puntos

Cabe mencionar que en junio pasado, tanto representantes del transporte pesado como del IHTT anunciaron con bombos y platillos la obtención de un acuerdo que daría solución a las demandas de los “rastreros”. Sin embargo, al aparecer, el supuesto acuerdo quedó en “papel mojado”.

En ese momento, el transporte pesado presentó, ante la comisión del gobierno, una contrapropuesta con 12 puntos. Estos puntos fueron: que se cumpliera la entrega de nuevos códigos aduaneros, el pago del 1.24 de dólar de tarifa por kilómetro recorrido y el 20% por remolque.

Asimismo, bajar el precio a los permisos de explotación y operación, que solo los hondureños transporten carga a Panamá.

De igual forma, solicitaron que se habiliten las básculas en carreteras las 24 horas de día, que el 70 % de la carga la lleve el transporte unitario y el 30%, las empresas que la generan.

Igualmente, pidieron que menores de 21 años opten a licencia pesada, que no exista limitación para las unidades antiguas ya registradas, y gozar de las exoneraciones que tienen los otros sectores del mismo rubro.

Es preciso mencionar que según el IHTT, son más de 24,500 rastras nacionales que circulan en el país.