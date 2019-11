Trampa de púas instalada por Covi permanece latente en peaje de Zambrano

ZAMBRANO-HONDURAS. Permanece latente la amenaza que la concesionaria vial Covi Honduras hizo semanas atrás de colocar púas a inmediaciones de las casetas de peaje ubicadas en la carretera hacia el norte del país.

Hasta ahora, una tapa metálica sobresale con las púas en los peajes, lo que se podría convertir en una trampa mortal para los conductores.

A través de Twitter, el director de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) envió a Covi el siguiente mensaje:

“Placa metálica instalada en carril 6 peaje Zambrano, agradecemos a Covi priorizar la seguridad y nivel de servicio a los usuarios. Motivamos a @SSEGURIDADHN a exigir a la Policía de Tránsito aplicar el peso de la ley a los infractores”.

Cabe señalar que la colocación de esa placa metálica, la concesionaria «Covi» lo hizo a regañadientes, pues en rebeldía había dicho que no iba a quitar las “púas de la muerte” y por el contrario anunció que iba a extender la medida a las demás estaciones de peajes.

Se pudo aplicar multa a Covi

Entendidos en el tema señalan que la desobediencia de esa disposición por parte de Covi, hubiera sido suficiente para aplicar una multa y hacer un enérgico llamado de atención a dicha empresa por no ser la autoridad, sino que ésta le dio una orden y no tenía que discutirla.

De acuerdo algunos críticos, no es la primera vez que Covi actúa como si fuera la dueña de la vía. A su criterio, es necesario recordarle que solo es una concesionaria, que recibió una obra en un 60% avanzada. Y que ellos en todos estos años no han podido, o no han querido finalizar.

Como se recordará, a raíz de las denuncias y la indignación de los usuarios de la carretera CA-5, la Superintendencia Público- Privada ordenó a Covi), quitar de manera inmediata las «trampas de la muerte» que había instalado en los peajes con el objetivo de evitar la evasión del pago por ese tránsito.