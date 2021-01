Honduras: Hospitales se niegan a operar a mujeres que no quieren tener más hijos

HONDURAS. Hay mujeres que deciden que quieren ser madres, sin embargo, no quieren más de dos bebés. El problema es cuando llegan como primerizas al hospital, reciben un «NO» por respuesta cuando dicen que quieren operarse y no tener más hijos.

Los médicos y enfermeras les ponen «trabas», según han denunciado. Este no es un problema reciente, puesto que, madres que han tenido bebés, uno o dos años atrás recibieron la misma respuesta negativa.

Pero, lo realmente sorprendente es la razón por la cual los médicos les dicen que no al momento que las mujeres deciden y les informan que quieren operarse para no tener más hijos.

A través de redes sociales han surgido varias denuncias, sobre todo, las más afectadas son las jóvenes, quienes han comentado que por tener una corta edad, les dicen que «no es posible operarlas».

Un hombre de nombre Fernando Raudales se encargó de hacer viral está información, sobre todo, las mujeres se volcaron a comentar en su publicación sus experiencias, y lo que los médicos o enfermeras les mencionaron al momento que querían ser operadas.

«No se donde dicen que operan, yo tuve un embarazo gemelar de alto riesgo», expresó una fémina. En su mismo mensaje, explicó que una enfermera en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) le preguntó: «¿Se va a operar?», a lo que ella sin dudar le respondió «SÍ».

Más de una «traba», denuncian

Luego que le practicaran una cesárea, llegó un médico, la joven le preguntó nuevamente y el doctor le dijo que «no, porque necesitaba ser mayor de 25 años y tener 3 hijos, por lo menos». Además, de contar con la autorización de su esposo.

Una mujer también adjuntó que ella quiso operarse después de su primera hija y le dijeron que los doctores no tienen «permitido» realizar ese procedimiento a primerizas. «solo me reí», mencionó.

Otra dama externó que, también cuando las mujeres se quieren poner el DIU (método anticonceptivo), no lo ponen porque «no tienes hijos«.

Asimismo, una mujer comentó que a parte de todas esas «trabas» que ponen, de entrada les dicen que no, aludiendo que están en años reproductivos. Por otra parte, una ciudadana explicó que en otros países como Costa Rica operan sin problema, solo se debe de recibir una charla de 3 horas y listo.

«Ni así. Yo pedí operarme después de tener mi hijo y me dijeron que hasta luego del segundo», dijo otra dama.

Algunas ciudadanas lo expresaron como algo «ridículo», en especial, para las mujeres de áreas rurales, a quienes deberían darles charlas y que ellas decidan, si querer o no más hijos.

Otra joven manifestó a TIEMPO Digital que cuando ella tuvo a su bebé, llegaron unas personas a realizarles una encuesta, donde les cuestionan que edad tenían. Ahí, relató que a su lado estaba una mujer mayor que acababa de tener su hijo.

«Tenía ya como seis hijos, entonces le dijeron que por qué no se operaba», contó. Sin embargo, la señora les dijo que no, asegurando que «iba a tener los hijos que Dios le quisiera dar».

Cuando llegaron a preguntarle a la joven, ella les dijo que quería operarse, no obstante, una enfermera le dijo que era imposible». «No te hacen caso, solo te dicen que no», agregó.

Un relato de otra mujer indicó que estas no son «trabas» recientes. Según explicó, ella hace cinco años se ganó «una regañada» en una consulta con una ginecóloga por preguntar. «Se nota que nos falta evolucionar un montón», concluyó.

