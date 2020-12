Trabajadores denuncian adeudos en el IHSS y en el Hospital Leonardo Martínez

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Dos empleados de distintos centros asistenciales entablaron contacto con Diario Tiempo Digital para dar a conocer sus denuncias respecto a pago de salarios y otros derechos laborales.

En el Hospital Leonardo Martínez, la denunciantes sostuvo que el mes de octubre y noviembre no se los han pagado. Expresó que el último pago recibido fue el 9 de octubre, y correspondía al salario de septiembre.

Respecto al aguinaldo comentó que, ellos ya sabían que debido a que no son permanentes, no cuentan con esos derechos.

No obstante, ella aclaró que el equipo de bioseguridad sí lo reciben. También, dijo que algunas autoridades del hospital, les dejaron saber que ellos no tienen que ver exactamente con los salarios, que eso corresponde a la parte administrativa.

Algunos informaciones divulgadas sostienen que los salarios ya están, externó la persona. No obstante, informó que no han recibido el estipendio aún. Aclaró que no recibieron permanencia, porque fueron contratados solo para trabajos vinculados con los pacientes COVID.

Manifestó que ellos tienen deudas, y por eso piden que “se pongan las manos en la conciencia, tenemos nuestras propias necesidades”.

“La mayoría tenemos familias”, expresó la mujer, y por eso están preocupados por los salarios.

Todas las semanas dicen que «en esta semana pagan, pero solo son rumores de pasillo», comentó.

Denuncia de empleado en el IHSS

Hace unos días el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hizo entrega del aguinaldo a todos los empleados, empezó diciendo la persona en la denuncia. Comentó que ellos entraron a trabajar al inicio de la pandemia, y les prometieron todos los derechos. Puntualizó que les dijeron que tendrían catorceavo, aguinaldo y plaza permanente.

“Es una injusticia la que nos hicieron”, expresó en la denuncia.

«No nos daban ni mascarillas al principio, teníamos que comprarlas», externó.

«Somos una gran cantidad que estamos prácticamente decepcionados por el trato que nos han dado, por todas las mentiras que nos han dicho y por todas las promesas que no nos han cumplido», siguió expresando.

Manifestó que los iban a despedir sin ninguna remuneración, ni prestación. El IHSS “no ha cumplido”.

Ha habido un grupo que se ha pronunciado con el Ministerio de Trabajo, pero toman la denuncia, y no hacen el procedimiento correspondido, según su testimonio.

“Aquí por cualquier cosita, lo amenazan y lo botan”, dijo el individuo. “Estamos cohibidos a todo, y son nuestros derechos”.

«Se prometió y se legisló muchas cosas para los empleados en primera línea, pero nada se ha cumplido”, exteriorizó el denunciante.

Alrededor de 200-250 personas están en esa situación. Entre ellos médicos, licenciadas en enfermerías, personal de radiología, y auxiliares de enfermerías, de acuerdo con la información revelada.

Ellos están solicitando el aguinaldo y que les brinden la permanencia que les prometieron, según su testimonio.

También esperan que las autoridades correspondientes puedan solucionarles con las peticiones que están realizando, ya que han estado arriesgándose durante esta pandemia, de acuerdo a lo brindado en el testimonio.

