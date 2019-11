Trabajadores de New Holland protestan por «fumigación tóxica»

Cortés, Honduras. Empleados de la maquila New Holland, ubicada en la 27 calle, tercera avenida (San Pedro Sula), protestaron porque sus jefes -al parecer- pusieron en riesgo su salud.

Según el relato de los manifestantes, autoridades de la fábrica de ropa autorizaron la fumigación dentro de la planta de trabajo.

De tal forma, que cuando los trabajadores ingresaron para efectuar su labor, empezaron a «respirar una sustancia tóxica».

Pero no obtuvieron el apoyo de sus jefes, quienes ante las quejas los «obligaron a seguir trabajando», dijo una operaria a un medio de comunicación.

Personas desmayadas

La denunciante afirmó que «hay de cuatro a cinco personas desmayadas. Incluso una enfermera está mal de salud». Y agregó que esos empleados no fueron llevados a ningún centro asistencial, y están dentro de la empresa.

«Allí fumigaron y eso es tóxico. Empiezan a llorarle los ojos a uno. La licenciada me dijo que eso no era tóxico, pero no podemos trabajar con eso que afecta la salud de nosotros», enfatizó la ciudadana.

Hasta el momento ningún representante de la textilera ha dado declaraciones sobre este tema.

Además de la fábrica antes mencionada, New Holland tiene otra planta de producción en en la Zona Libre El Carmen, más conocida como Confecciones El Barón.

