Toque de queda: “Castigos a los detenidos están prohibidos», dice la Policía

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Secretaría de Seguridad aseguró que los castigos a las personas detenidas durante el toque de queda establecido debido al COVID-19 están prohibidos y no deben repetirse.

Sobre la medida de toque de queda, el vocero de Seguridad, Jair Meza, manifestó que tan solo en la zona del Distrito Central del departamento de Francisco Morazán, existen 40 puntos de control que monitorean el cumplimiento de esta orden.

Además, el representante de la institución informó que a nivel nacional se han establecido más de 3, 000 puntos de control que tienen el objetivo de garantizar el orden de circulación de los ciudadanos. No obstante, Meza lamentó que a diario deban detener personas que no respetan los horarios de las medidas de circulación ni el no circula de los fines de semana.

Lea también: Seguridad: Toque de queda se extiende hasta el 26 de abril

Siguen irrespetando toque de queda

Las personas han mostrado que la desobediencia no tiene limites, ni siquiera en esta época de pandemia por COVID-19. Muchas personas han salido a las calles y han irrespetado el toque de queda.

Tan solo ayer sábado, realizaron la detención de 610 personas, desarrollaron 13 desalojos y se cerraron 74 negocios no autorizados para operar.

Meza reaccionó ante un vídeo que circula gracias a las redes sociales, donde un grupo de uniformados imponen fuertes castigos a las personas en detención. El oficial señaló que «los castigos a los detenidos no se tienen que suscitar, aunque son necesarios, pero están prohibidos».

Para culminar su participación, el representante de la Policía aconsejó nuevamente a la población no salir de sus viviendas. También, cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas y respetar el permiso de circulación y sus respectivos horarios.