Toque de queda absoluto: Decomisados 23 buses y 22 taxis en TGU

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras tres días de toque de queda absoluto, la Fuerza Seguridad del Transporte (FUSET) decomisó, cuando menos, 47 unidades del transporte público entre autobuses y taxis.

El dato fue provisto por el subcomandante de la entidad, Francisco Salgado. Es importante saber que se prohibió la circulación en la capital, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.

El resultado de la acción efectuada por los agentes de seguridad se desglosa en: 23 buses, 22 taxis y dos microbuses confiscados.

«El decomiso (de los automotores) será por el tiempo de la cuarentena para evitar que la gente esté haciendo uso de ellas; si nos damos cuenta que está trabajando se le quita la unidad y se aplica la sanción que corresponde», explicó Salgado sobre la situación.

Además, se informó que en caso de recurrencia en la falta, al infractor se le remitirá a la Fiscalía por el delito de desobediencia a la ley.

Es importante detallar que la ordenanza gubernamental que prohíbe el tránsito a este rubro entró en vigencia el lunes 16 de marzo. Se estipuló inicialmente, en búsqueda de evitar la propagación del COVID-19, que durará siete días pero podría prolongarse.

De igual interés – TGU: Saturado el Anillo Periférico por compra de combustible

Reglas

De momento, en los lugares previamente mencionados, movilizarse en el transporte público no es una opción.

El toque de queda se suspendió, este jueves, nada más de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. para que los ciudadanos puedan comprar en supermercados y farmacias, además de hacer transacciones bancarias. No obstante, la prohibición al sector de transporte no se removió.

En el caso de que las autoridades habilitaran al rubro nuevamente, es importante tener en consideración las normas que fueron impuestas ante la pandemia.

Ninguna unidad podrá transportar más de 50 personas. Asimismo, todos los usuarios deberán ocupar un siento; es decir, no podrán ir de pie.

Por otro lado, las personas mayores de 60 años tendrán que, obligatoriamente, portar una mascarilla. El conductor del autobús deberá portar desinfectante para uso público. A su vez, tiene la obligación de mantener su vehículo en condiciones higiénicas.

Esas instrucciones las proveyó el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT); por ahora no pueden ser aplicadas, pero es importante tenerlas en cuenta.