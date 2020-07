TOP: Estos son los fichajes más caros del Real Madrid bajo la mano de Florentino

ESPAÑA.- Cuando se habla de equipos grandes como los ‘merengues’, siempre hay dos cosas que salen a relucir, lo primero es la cantidad de títulos que tienen y después, los jugadores que lograron hacer historia en el club.

La lista de esas estrellas es muy exclusiva y es por eso que algunos de ellos también forman parte de los fichajes más caros de Florentino Pérez con el Real Madrid.

Este equipo forma parte de los más valiosos en el mundo

El Real Madrid es uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol y mucho se lo deben a la cantidad de dinero que tienen; porque gracias a ello han logrado reclutar a los mejores jugadores que los han llevado a ser de los equipos más ganadores en Europa.

Solo dos franquicias deportivas son más valiosas que ellos, primero son los Dallas Cowboys de la NFL con un valor de 5 mil millones de dólares, después los New York Yankees de la MLB con 4.6 mil millones y después el Real Madrid con 4.24 mil millones. Son el equipo más valioso en el mundo del fútbol.

Por ello su lista de fichajes caros es extensa

El presidente del club, Florentino Pérez no es conocido por medirse al momento de comparar jugadores, de hecho parece que entre más dinero tenga que soltar, es mejor para él. Lo único malo es que no siempre se le regresa de la manera que esperaba porque hubo quienes no estuvieron a la altura.

Jugadores que hicieron grandes cosas antes de ponerse la camiseta ‘merengue’, pero que al momento de llegar, se convirtieron en otros. Aunque también está el otro lado de la moneda, esos que costaron mucho y que le devolvieron mucho al equipo.

La lista de fichajes más caros de Florentino Pérez con el Real Madrid tiene un poco de ambos:

1. Gareth Bale- 101 millones de euros.

2. Eden Hazard- 100 millones de euros.

3. Cristiano Ronaldo- 96 millones de euros.

4. Zinedine Zidane- 77.5 millones de euros.

5. James Rodríguez- 75 millones de euros.

6. Kaka- 67 millones de euros.

7. Jovic- 60 millones de euros.

8. Figo- 60 millones de euros.

9. Militao- 50 millones de euros.

10. Mendy- 48 millones de euros.

11. Rodrygo, Vinícius Jr y Ronaldo- 45 millones de euros.

Se podría decir que son más los que han rendido que los que no, además de que nombres como Hazard, Rodrygo o Vinícius Jr aún tienen mucho camino por delante para hacerse valer es millones que pagaron por ellos.

