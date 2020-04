«Tony» Hernández escuchará su sentencia hasta el próximo 29 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Para el próximo 29 de junio se reprogramó la sentencia contra el ex diputado nacionalista, Juan Antonio Hernández, mejor conocido como «Tony» Hernández, a quien una Corte de Nueva York lo declaró culpable por cuatro delitos el pasado mes de octubre de 2019.

De acuerdo a Inner City Press, «los abogados defensores de ‘Tony’ pudieron comunicarse con el hondureño y este dio su consentimiento para que se desarrollara una conferencia sin su presencia. En la reunión se establecería el cambio de su defensa».

Como se recordará, a finales de marzo, el juez Kevin Castel, que conoce el caso del «Tony», determinó que la lectura de sentencia se reprogramaba para el 5 de junio. Y volvió a ocurrir. Ahora se desarrollará el lunes 29 de junio de 2020 a las 11:00 a.m.

The lawyers were able to reach Tony Hernandez and he has consented to this conference going forward without his presence, and to switch to his third lawyer. The twice delayed sentencing will now be June 29 at 11 am.

— Inner City Press (@innercitypress) April 15, 2020